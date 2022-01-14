Олимпийский чемпион Чепиков объяснил, почему отставка Шашилова может стать ошибкой
- РИА Новости
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«Большой вопрос, поможет ли команде смена наставника за три недели до Олимпийских игр. Это решение предстоит принять правлению СБР. Но давайте ответим на другой простой вопрос: кто готов прямо сейчас занять должность старшего тренера женской сборной? Желающих нет, да ещё и перед ОИ. И только после Олимпиады стоит выносить какие-то вердикты. Что касается слухов о нарушении Шашиловым режима, мне сложно их комментировать. Всё-таки я не присутствовал на месте и лично не видел, чтобы человек выпивал», — заявил Чепиков в интервью RT.
Ранее в СБР отреагировали на информацию о возможной отставке Шашилова.