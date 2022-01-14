Олимпийский чемпион Чепиков объяснил, почему отставка Шашилова может стать ошибкой

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Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков объяснил, почему не следует отправлять Михаила Шашилова в отставку с поста старшего тренера женской сборной России по биатлону.
Олимпийский чемпион Чепиков объяснил, почему отставка Шашилова может стать ошибкой
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Большой вопрос, поможет ли команде смена наставника за три недели до Олимпийских игр. Это решение предстоит принять правлению СБР. Но давайте ответим на другой простой вопрос: кто готов прямо сейчас занять должность старшего тренера женской сборной? Желающих нет, да ещё и перед ОИ. И только после Олимпиады стоит выносить какие-то вердикты. Что касается слухов о нарушении Шашиловым режима, мне сложно их комментировать. Всё-таки я не присутствовал на месте и лично не видел, чтобы человек выпивал», — заявил Чепиков в интервью RT.

Ранее в СБР отреагировали на информацию о возможной отставке Шашилова.

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