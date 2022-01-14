Олимпийский чемпион Чепиков объяснил, почему отставка Шашилова может стать ошибкой

Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков объяснил, почему не следует отправлять Михаила Шашилова в отставку с поста старшего тренера женской сборной России по биатлону.

«Большой вопрос, поможет ли команде смена наставника за три недели до Олимпийских игр. Это решение предстоит принять правлению СБР. Но давайте ответим на другой простой вопрос: кто готов прямо сейчас занять должность старшего тренера женской сборной? Желающих нет, да ещё и перед ОИ. И только после Олимпиады стоит выносить какие-то вердикты. Что касается слухов о нарушении Шашиловым режима, мне сложно их комментировать. Всё-таки я не присутствовал на месте и лично не видел, чтобы человек выпивал», — заявил Чепиков в интервью RT.

Ранее в СБР отреагировали на информацию о возможной отставке Шашилова.