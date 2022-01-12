Миронова считает, что провела неплохую гонку в спринте на этапе КМ в Рупольдинге

Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала свой результат в спринте на шестом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

«Сегодня была неплохая гонка. Настраивала себя на хорошую работу на рубежах. Немного не хватило на последний круг, но ничего — будем работать, чтобы хватало. По скорости немного хуже, чем в Оберхофе. В целом пока динамика положительная», — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».

Победу в минувшей гонке одержала шведка Эльвира Эберг с результатом 19 минут 45,2 секунды. Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова (+50,9), которая заняла восьмое место. Валерия Васнецова стала 18-й, Кристина Резцова — 20-й, а Ирина Казакевич — 35-й.

Ранее Кристина Резцова заявила, что не общается с мамой о гонках на этапах КМ по биатлону.