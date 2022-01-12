Кристина Резцова объяснила неудачный результат в спринте на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге

Российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала свой результат в женском спринте на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

«Как оно? Отлично, можно в рифму? Нет, не буду, слишком грубо. В целом все нормально. Гонка получилась динамичной, в сравнении с Оберхофом здесь очень быстрый снег, не ожидала, что придётся так часто работать. Как обычно, стрельба не даёт мне выиграть, но сегодня именно на стрельбе чувствовала себя увереннее, чем в Оберхофе на последней гонке, где я просто опустила руки», — приводит слова Резцовой «Матч ТВ».

По её словам, она выходила с боевым настроем, но слишком увлеклась гонкой. При этом она подчеркнула, что ей удалось разгрузиться после эмоционального всплеска в Оберхофе.

«Все встало на свои места, когда мы переехали в Рупольдинг: всё прошло и всё забылось. Сейчас я снова эмоционально заряжена», — добавила спортсменка.

Победу в минувшей гонке одержала шведка Эльвира Эберг с результатом 19 минут 45,2 секунды. Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова (+50,9), которая заняла восьмое место. Валерия Васнецова стала 18-й, Кристина Резцова — 20-й, а Ирина Казакевич — 35-й.

Ранее экс-президент СБР Владимир Драчёв заявил, что его настораживает проигрыш российских биатлонисток в 20—25 секунд.