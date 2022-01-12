Драчёв: проигрыш российских биатлонисток в 20—25 секунд настораживает

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Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв отреагировал на выступление отечественных спортсменок в женском спринте на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
Драчёв: проигрыш российских биатлонисток в 20—25 секунд настораживает
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«Со спортсменками, которые занимают первые места, нам пока сложно бороться. Пока мы занимаем своё место. Проигрыш по 25—30 секунд на финишном круге настораживает. Причём проигрыш идёт постоянный. Представьте, что такое 30 секунд, — больше, чем штрафной круг», — цитирует Драчёва «Чемпионат».

При этом он отметил хорошую стрельбу Светланы Мироновой. Также эксперт подчеркнул, что Ирина Казакевич выдала хорошее начало гонки, но затем сильно уступила соперницам.

«У Резцовой такой же проигрыш, который и был. Что на лёжке, что на стойке с нулевыми стрелковыми качествами мы можем бороться за десятку», — добавил Драчёв.

Победу в минувшей гонке одержала шведка Эльвира Эберг с результатом 19 минут 45,2 секунды. Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова (+50,9), которая заняла восьмое место. Валерия Васнецова стала 18-й, Кристина Резцова — 20-й, а Ирина Казакевич — 35-й.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов раскритиковал тренера сборной России Михаила Шашилова после женского спринта на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге.

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