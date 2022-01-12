Тихонов раскритиковал Шашилова после женского спринта на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге

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Четырёхкратный олимпийский чемпион, бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов высказался об итогах женского спринта на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
Тихонов раскритиковал Шашилова после женского спринта на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Ходом отстаём. Пока мы не перестанем тренироваться и после гонки закатываться, спортсмены будут ещё больше загружаться. Когда закончилась гонка, нужно снять лыжи и до следующего старта их не трогать. Ни в коем случае нельзя тренироваться на следующий день. Только стартовать и отдыхать», — цитирует Тихонова «Спорт-Экспресс».

По его словам, он разочарован и считает, что подобные гонки будут повторяться, если спортсмены не будут накапливать силы.

«Мы лишены всякой информации. Что они делают между гонками? В моё время у нас это всё обсуждалось. Я собирал тренеров. Мы советовались друг с другом, а также разбирали гонки. А сейчас всё делается втёмную. Никто не в курсе, что Шашилов там придумывает. Это плохо», — добавил эксперт.

Победу в минувшей гонке одержала шведка Эльвира Эберг с результатом 19 минут 45,2 секунды. Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова (+50,9), которая заняла восьмое место. Валерия Васнецова стала 18-й, Кристина Резцова — 20-й, а Ирина Казакевич — 35-й.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказалась о 20-м месте дочери в спринте на этапе КМ в Рупольдинге.

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