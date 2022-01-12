Анфиса Резцова высказалась о 20-м месте дочери в спринте на этапе КМ в Рупольдинге

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова отреагировала на результат дочери Кристины в спринтерской гонке на шестом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге.

«В спринте и два промаха много! Максимум один промах должен быть на спринте, я ей ставила такую задачу. На стойке она сбилась с ритма. Так хорошо начала стрелять и сбилась с ритма, стала выцеливать. Зачем? Эти промахи никому не нужны», — цитирует Резцову-старшую «Спорт-Экспресс».

При этом она считает, что ещё достаточно времени до Олимпийских игр. По словам прославленной спортсменки, её пока ничего не настораживает.

«Кристина оптимистка, она знает, почему промазала. Сегодня погода была идеальная. Мы не грустим, время есть ещё. С психологией у неё все нормально. Она уравновешенная спортсменка. Но за призы два промаха бороться не позволяют», — добавила Анфиса Резцова.

Ранее сообщалось, что шведка Эльвира Эберг завоевала золото в спринте на КМ в Рупольдинге.