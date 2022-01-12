Эберг завоевала золото в спринте на КМ в Рупольдинге
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Скандинавская биатлонистка преодолела дистанцию в 7,5 км за 19 минут 45,2 секунды.
Серебряную награду завоевала Марте Рёйселанд (+21,6) из Норвегии, бронза досталась итальянке Доротее Вирер (+29,7).
Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова (+50,9), которая заняла восьмое место.
13 января в Рупольдинге пройдёт мужской спринт на 10 км.
Ранее сообщалось, что россиянка Евгения Буртасова стала второй в короткой индивидуальной гонке на этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в словацком Брезно-Осрблье.