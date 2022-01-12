Буртасова завоевала серебро в индивидуальной гонке этапа Кубка IBU

Россиянка Евгения Буртасова стала второй в короткой индивидуальной гонке на этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в словацком Брезно-Осрблье.

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Золотую медаль завоевала немка Янина Хеттих с временем 35 минут 26,6 секунды. Буртасова проиграла представительнице Германии 41,8 секунды. Третье место заняла норвежка Марте Крокстад Йохансен (+54,7). Другие россиянки финишировали в следующем порядке: Наталья Гербулова (11-я), Виктория Сливко (12-я), Лариса Куклина (29-я), Анастасия Егорова (34-я), Анастасия Гореева (37-я). Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал выступление Александра Логинова в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).