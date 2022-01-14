Отсутствие прогресса и спорные решения: что стоит за слухами об уходе Шашилова из сборной России

По информации СМИ, старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов может лишиться своего поста из-за участившихся случаев нарушения режима. В СБР опровергли эти слухи и отметили, что на ближайшем заседании правления тема подниматься не будет. По мнению двукратного олимпийского чемпиона Сергея Чепикова, менять специалиста менее чем за месяц до начала ОИ в Пекине не имеет смысла. А чемпион мира Сергей Рожков связал произошедшее с попытками очернить наставника.

«Сейчас его деятельность рассматривают под лупой»

Менее чем за месяц до начала Олимпийских игр в Пекине в сборной России по биатлону разгорелся серьёзный скандал. Сразу два источника сообщили о возможной отставке старшего тренера женской команды Михаила Шашилова. По информации одного из СМИ, вопрос о замене специалиста может быть поднят на ближайшем заседании правления СБР. Якобы к нему в последнее время возникали «различные вопросы», в том числе «по режиму».

Другое издание написало, что основные претензии к наставнику касаются не результатов, а именно «участившихся» случаев нарушения режима. По версии источника, между спортсменами и тренерами ходят «компрометирующие видео» и теперь с ними ознакомилось руководство федерации.

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После окончания женского спринта в рамках этапа Кубка мира в Рупольдинге специалист по неясным причинам не пришёл на флеш-интервью для телеканала «Матч ТВ». Одна из его подопечных, Ульяна Нигматуллина, объяснила произошедшее тем, что Шашилов — «не медийный» человек.

Впрочем, в СБР информацию о возможных перестановках в штабе с ходу опровергли. Пресс-атташе союза Сергей Аверьянов назвал эти слухи бредом. В свою очередь, глава организации Виктор Майгуров подчеркнул, что вопрос о замене наставника в женской национальной команде не стоит, а вброс подобных новостей только наносит по ней удар. Наконец, вице-президент СБР Алексей Нуждов подтвердил: в воскресенье, 17 января, запланировано заседание правления, но тема возможной отставки Шашилова там подниматься не будет.

Высказался о скандале и известный комментатор Дмитрий Губерниев. По его словам, тренер продолжает работать с биатлонистками, а к его отказу от интервью следует относиться спокойно.

«Понимаю, почему он сторонится журналистов. Михаил Викторович никогда не работал на уровне сборной. Сейчас его деятельность рассматривают под лупой. Я хочу его поддержать. Ему и от меня достаётся на орехи. Шашилов держит удар, руководит командой. Если говорить про режим, вижу его на зарядке, аппетит хороший. Я многое знаю, так как много лет работаю. Вопрос тренера перед правлением не стоит. Поэтому надо помочь сборной и заниматься конструктивной критикой», — приводит слова журналиста «Чемпионат».

Посредственные результаты и игнорирование Сливко

Пусть в СБР опровергли информацию об отставке наставника, сам факт появления таких слухов не стал неожиданностью. Сохранив свой пост после неудачного предыдущего сезона, тренер в текущем пока не сумел кардинально улучшить результаты подопечных. Если мужская сборная в преддверии ОИ выглядит боеспособной, то женская радует куда меньше.

Исключение — Кристина Резцова, которая в настоящий момент является одной из самых быстрых биатлонисток планеты, хотя и регулярно допускает ошибки на огневых рубежах. Несмотря на это, ей удалось взять бронзу масс-старта в Анси и вместе с Антоном Бабиковым выиграть супермикст в Оберхофе.

Однако вернувшаяся в строй после рождения ребёнка биатлонистка лишь в последний момент попала в сборную, а к сезону готовилась под руководством Виталия Норицына, который в настоящий момент трудится с болгарской командой. И сейчас она продолжает работать по его плану.

«Когда меня никуда не взяли, когда я родила, позвонила ему и спросила: «А вы поможете мне подготовиться к Олимпиаде?» Он сказал: «Кристин, даже вопросов быть не может!» Мы давно знакомы, он человек с большой буквы», — объяснила Резцова свой выбор.

Самостоятельно готовилась и другой лидер команды — Ульяна Нигматуллина, которая в индивидуальной гонке в Эстерсунде впервые в карьере попала в топ-5 и помогла отечественной четвёрке подняться на вторую строчку в эстафете в Хохфильцене. По словам девушки, по всем вопросам она также консультируется с личным наставником, а не с Шашиловым.

А вот женщины, изначально работавшие под началом специалиста, результатами не блещут. Светлана Миронова совсем недавно вела за собой сборную и брала медали в отдельных гонках КМ, а теперь и близко не показывает фирменной скорости. В нынешнем сезоне ей лишь дважды удалось подняться в топ-10 в личных стартах — в пасьюте в Анси и спринте в Рупольдинге. При этом никуда не делись проблемы со стрельбой. Ей только однажды удалось пройти дистанцию без промахов. Замедлился и прогресс Валерии Васнецовой, которая не поднималась выше 11-й позиции.

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Зато немало вопросов вызвало решение штаба взять в основную сборную Ирину Казакевич, учитывая, что Шашилов является её личным наставником. Поначалу у неё не получалось проявить себя. Например, в Эстерсунде уроженка Бердска заняла 109-е место в индивидуалке и 79-е — в спринте. Постепенно Казакевич стабилизировала стрельбу, и вкупе с отличным ходом это позволило ей однажды даже подняться в топ-10. Но о стабильности говорить по-прежнему не приходится.

Зато не нашлось места в команде Виктории Сливко, которая выиграла целый ряд гонок на Кубке России, а после великолепно выступила на «Ижевской винтовке» и завоевала право поехать на Кубок IBU. По словам спортсменки, она изначально должна была отправиться туда, но старший тренер решил иначе вопреки критериям отбора.

В свою очередь, Шашилов подчеркнул, что ко всем относится одинаково, а непопадание спортсменки в состав связано исключительно с принципами отбора.

«О злоупотреблении алкоголем не может идти и речи»

Несмотря на не самые удачные результаты и спорные кадровые решения, опрошенные RT эксперты считают, что отправлять тренера в отставку менее чем за месяц до ОИ не стоит. Так, двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков считает, что экстренно найти ему замену окажется сложно.

«Большой вопрос, поможет ли команде смена тренера за три недели до Олимпийских игр. Это решение предстоит принять правлению СБР. Но давайте ответим на другой простой вопрос: кто готов прямо сейчас занять должность старшего тренера женской сборной? Желающих нет, да ещё и перед ОИ. И только после Олимпиады стоит выносить какие-то вердикты. Что касается слухов о нарушении Шашиловым режима, мне сложно их комментировать. Всё-таки я не присутствовал на месте и лично не видел, чтобы человек выпивал», — заявил Чепиков.

Однако он признал: россиянки в данный момент находятся не в лучшем состоянии, они «подзагружены», и решить эту проблему будет непросто.

«В текущем сезоне никак не могут раскрыться. Отсутствует скоростная выносливость. Команде следует просто помочь. Можно собрать тренерский совет, чтобы последний этап подготовки перед ОИ получился как можно более продуктивным. Наиболее правильным будет дать россиянкам отдохнуть. Речь идёт о щадящих тренировках, небольшой скоростной работе, чтобы у них появилась энергия. Без неё под нагрузками в Пекине будет крайне непросто», — добавил Чепиков.

В свою очередь, чемпион мира Сергей Рожков, немало поработавший под руководством специалиста, усомнился в том, что тот мог не найти общий язык с подопечными.

«Я прекрасно знаю Михаила Викторовича и могу сказать, что это очень организованный тренер. Его философия всегда заключалась в том, что добиться успеха вместе со спортсменом можно только при помощи диалога. Поэтому с каждым подопечным он стремился находить точки соприкосновения, которые позволяли решить задачу без конфликтных ситуаций. При нём в команде никогда не было никаких столкновений, в том числе с руководством», — вспомнил Рожков.

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А слухи о нарушении наставником режима чемпион мира и вовсе назвал смешными. По его словам, тренер никогда не позволял себе лишнего.

«Если даже человек выпил рюмку, что в этом страшного? Тем более когда подобное происходит вне рабочего процесса. Приём алкоголя в разумных пределах не возбраняется. А о злоупотреблении не может идти и речи. Такого просто не может быть. Это непонятные инсинуации. Кто-то пытается очернить Шашилова. Сложно сказать, почему так происходит. Наверное, люди всегда будут недовольны главными тренерами, к тому же результаты женской сборной пока действительно далеки от идеальных. Но что бы руководитель на своём посту ни делал, всегда найдётся повод для критики», — добавил Рожков.

Поддержала специалиста и Анфиса Резцова, которая, как и Чепиков, не увидела смысла в замене тренера за три недели до ОИ.

«Конечно, мы не видим прогресса. К сожалению, он сам не может конкретно объяснить, почему такие результаты у его подопечных. Но менять Шашилова сейчас не стоит. Вряд ли спортсменки к этому готовы. Разбираться надо уже после Олимпиады. Кто знает, может, команда выступит удачно», — приводит слова трёхкратной олимпийской чемпионки «Р-Спорт».

А бывший президент СБР Владимир Драчёв увидел в слухах об уходе Шашилова желание руководства организации «свалить вину» на одного человека.

«Понятно, надо что-то делать. В женской команде сложная ситуация, которая требует сложных действий. Но правильно было бы не убирать человека, а собраться с личными тренерами, пообщаться с Каминским и узнать, что ещё можно предпринять, чтобы бороться за медали», — подчеркнул Драчёв.