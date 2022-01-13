Тихонов: в случае отставки Шашилова ничего сверхъестественного не произойдёт

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал слухи о том, что на ближайшем заседании правления Союза биатлонистов России (СБР) может быть поднят вопрос об отставке Михаила Шашилова с поста старшего тренера женской сборной России.

«До меня доходили слухи, что Шашилов любит выпивать. Не могу утверждать, я с ним не пил, но слухи идут, они не беспочвенны. Достаточно того, что у него практически не берут интервью: он ведь не может ответить ни на один вопрос. Его уговорили работать со сборной, он не хотел. Я вполне могу поверить, что Шашилова отправят в отставку. Видно, что команду штормит — то вверх, то вниз. С этим необходимо что-то делать. Нормально ли увольнять старшего тренера сборной перед Олимпийскими играми? Если толку от него нет, то ничего страшного. Ничего сверхъестественного не произойдёт в случае его увольнения, там есть кому работать. Башкиров и Максимов — грамотные люди, они помогут. Тем более что мужская и женская команды работают вместе, соревнования в основном проходят в разные дни, потому команда от этого решения ничего не потеряет. СБР нужно поговорить со спортсменами в первую очередь, пускай они скажут, что думают. Если они выскажут свое мнение о необходимости уволить тренера, то это будет другой разговор», — сказал Тихонов Sport24.

Шашилов занимает пост старшего тренера женской сборной России с мая 2020 года.

Ранее Резцова заявила, что Шашиловым было принято много неправильных решений.