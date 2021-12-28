Победы Сливко, болезнь Гараничева и отказ Юрловой-Перхт: чем запомнилась «Ижевская винтовка»

В Удмуртии состоялся этап Кубка России по биатлону «Ижевская винтовка». По его итогам состав национальной команды, выступающей на Кубке IBU, вошли ещё семь человек. У женщин две победы — в спринте и индивидуальной гонке — одержала Виктория Сливко. Также ожидалось возвращение в строй Екатерины Юрловой-Перхт, но она в последний момент отказалась от участия в соревнованиях. У мужчин окончательно выпал из сборной Евгений Гараничев. Он не сумел взять медали в первых двух стартах, а с третьего снялся из-за болезни.

Проходящий в конце года этап Кубка России «Ижевская винтовка» традиционно вызывает у болельщиков большой интерес. Дело в том, что он становится своеобразным отборочным турниром на Кубок IBU, а то и на Кубок мира. Вот и в 2021-м соревнование оказалось окружено большим количеством интриг.

Правда, его старт находился под вопросом из-за установившихся в Удмуртии сильных морозов. Организаторам пришлось даже перенести индивидуальные гонки с 23 и 24 декабря на 25-е число. Но в субботу погода улучшилась несильно. Согласно регламенту, если температура опускается ниже 20 °C, выходить на старт нельзя, если ниже 15 — учитываются такие факторы как скорость ветра и влажность.

В итоге биатлонисты всё же ушли в бой, хотя за час до женской гонки термометр показывал -18 °C. Биатлонисты утеплялись как могли: надевали на руки толстые перчатки и заклеивали лицо специальным пластырем. Но это не спасало. Так, выигравший индивидуалку Евгений Идинов слегка отморозил нос. Остальные, финишировав, стремились как можно скорее отправиться в подтрибунное помещение. А призёры на пьедестале буквально тряслись от холода. Но главное, «Ижевская винтовка» состоялась, и определились семеро человек, которые в январе отправятся на Кубок IBU.

У женщин главной интригой стала судьба Виктории Сливко. Она ещё по итогам контрольных стартов в Тюмени и Ханты-Мансийске в ноябре завоевала право поехать на Кубок IBU. Но тренерский штаб сборной России во главе с Михаилом Шашиловым предпочёл не включать её в состав. Пришлось доказывать свою состоятельность на этапах Кубка страны, где спортсменка одержала четыре победы и уверенно возглавила общий зачёт.

В Ижевске она снова доказала, что решение наставников национальной команды было ошибочным. В индивидуальной гонке Виктория финишировала первой несмотря на три промаха. А в спринте оформила «золотой дубль». 27-летняя биатлонистка с одной осечкой опередила точно отстрелявших Тамару Дербушеву и Полину Плюснину. Наконец, во втором спринте Сливко осталась четвёртой. Она продемонстрировала, что в настоящий момент находится в отличной форме и готова показывать высокую скорость.

«Очень рада, что, наконец, поеду на международные старты. Больших обид не было, но, конечно, после отборов в Тюмени расстроилась, потом всё прошло. Ругаться ни с кем не собираюсь, всё хорошо. Ни с кем из СБР или штаба сборной я пока не общалась, просто знаю, что еду на Кубок IBU. Чувствую себя достаточно хорошо, но уверена, ещё можно прибавлять», — приводит слова Сливко «Матч ТВ».

А личный наставник спортсменки Леонид Гурьев удивился тому факту, что его подопечную не пригласили в сборную раньше. По его мнению, она заслуживала это ещё в декабре.

«Почему в мужской команде Максима Цветкова своевременно подтянули в Обертиллиах, а у женщин ротацию не проводили? Критерии отбора это позволяют. Теперь Вика едет на Кубок IBU, а что нужно для попадания на Кубок мира, я не знаю. Буду настраивать её побеждать до конца года и на Олимпиаде тоже… Она готовилась в команде, добросовестно выполняла все нагрузки, не нарушала режим и показала нормальные результаты на отборе, но тренерским решением взяли тех, кто расположился ниже её», — приводит слова специалиста Metaretings.

Полной противоположностью триумфатору «Ижевской винтовки» стала Лариса Куклина, которая попала в главную сборную, но на этапах КМ откровенно разочаровывала. В Удмуртии ей удалось отобраться на Кубок IBU, но выступление в недавнем прошлом одного из лидеров национальной команды порадовало не сильно. Для сравнения в индивидуалке она с двумя промахами умудрилась проиграть три секунды Сливко, не закрывшей три мишени. Намного быстрее её оказались и другие конкурентки, например, Екатерина Носкова, занявшая четвёртую строчку с пятью осечками.

Также болельщики с огромным интересом ждали приезда Екатерины Юрловой-Перхт. Именно в Ижевске должно было состояться возвращение восстановившейся после родов чемпионки мира. Но за два дня до индивидуалки она объявила, что не выступит из-за состояния здоровья.

«Мой организм готов к работе не на 100%, и как опытный спортсмен, знающий себя, совместно с тренером и специалистами функциональной диагностики накануне отъезда на КР было принято решение об отмене данной поездки», — написала биатлонистка в Instagram.

У мужчин с проблемами со здоровьем столкнулся другой опытный атлет — Евгений Гараничев. Призёр ОИ начинал сезон на КМ, но из-за провальных результатов оказался переведён на Кубок IBU. Там уроженцу Пермской области блеснуть также не удалось. Поэтому ему предстояло доказать своё право продолжать выступать за сборную на «Ижевской винтовке».

К сожалению, сделать это не удалось. В индивидуалке 33-летний биатлонист испытывал серьёзные сложности со стрельбой. Шесть промахов не позволили ему подняться выше восьмого места даже на Кубке страны. В спринте результат оказался лучше — четвёртая позиция с одной осечкой. Казалось, в заключительной гонке Гараничев покажет максимум и всё-таки решит задачу. Однако Евгений вовсе не вышел на старт, сославшись на проблемы с горлом из-за низких температур.

«Ночью случился отёк. Утром вызвали врача, так как в команде его нет, он поставил диагноз ларингит. Придётся отказаться от участия в гонке, здоровье дороже всего», — объяснил тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский. Его слова приводит ТАСС.

Остаётся констатировать факт: один из самых ярких биатлонистов своего поколения, бравший бронзу на домашней Олимпиаде и выигрывавший гонки на этапах КМ, окончательно выпал из состава сборной. И вернуться обратно в 33 года, с учётом возросшей конкуренции со стороны молодых соотечественников, ему будет крайне сложно. А ухудшающиеся из сезона в сезон результаты подталкивают ветерана к завершению карьеры.

Ещё одной сенсацией со знаком «минус» стала неудача Никиты Поршнева. Прошлый сезон для призёра чемпионата мира получился скомканным из-за перенесённого коронавируса. Перед началом текущего в сборную он отобраться не сумел и в Удмуртии намеревался, наконец, закрыть этот пробел.

Но выстрелить ему удалось только в одной гонке — первом спринте, который Поршнев выиграл. Индивидуалку он провалил, расположившись лишь 17-м и допустив шесть осечек на огневых рубежах. Во втором спринте Никита остался седьмым. Этих результатов не хватило, чтобы попасть в первую тройку. Не оказалось в ней и отморозившего нос Идинова.

В итоге на Кубок IBU поедут Дмитрий Иванов на правах лидера общего зачёта КР, Михаил Бурундуков, не опускавшийся на «Ижевской винтовке» ниже шестой строчки, и Михаил Первушин, завоевавший бронзу в последнем старте и опередивший Петра Пащенко. Однако тот также получил шанс и выступит на ближайшем этапе в Брезно-Осрблье. Это связано с тем, что Бурундукову потребуется время на оформление документов.