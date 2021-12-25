Сливко выиграла индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке»

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Российская биатлонистка Виктория Сливко выиграла женскую индивидуальную гонку на соревнованиях «Ижевская винтовка».
Сливко выиграла индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке»
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Спортсменка допустила три промаха на огневых рубежах. Её результат составил 42:59,0.

Второй финишировала Лариса Куклина, допустившая две ошибки на стрельбище (+3,1). Тройку замкнула Анастасия Егорова, которая также сделала два неточных выстрела (+10,5).

Напомним, что с турнира снялась Екатерина Юрлова-Перхт. Она заявила, что её организм не готов к соревнованиям.

Ранее сообщалось, что объявлены составы команд на Рождественскую гонку по биатлону.

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