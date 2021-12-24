Объявлены составы команд на Рождественскую гонку по биатлону

Короткая ссылка
Стали известны имена биатлонистов, которые примут участие в традиционной Рождественской гонке в Рупольдинге (Германия).
Объявлены составы команд на Рождественскую гонку по биатлону
  • AP

Организаторы турнира опубликовали списки с именами участников Рождественской гонки. В составе сборной России выступят Евгения Буртасова и Матвей Елисеев.

От Украины в турнире примут участие Юлия Джима и Дмитрий Пидручный.

Напомним, что гонка была перенесена из Гельзенкирхена в Рупольдинг из-за коронавирусных ограничений. Ожидается, что она пройдёт без зрителей 28 декабря.

Ранее Анфиса Резцова высказалась о возможном допуске к женским соревнованиям сменивших пол мужчин.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить