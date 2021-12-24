Объявлены составы команд на Рождественскую гонку по биатлону
- AP
Организаторы турнира опубликовали списки с именами участников Рождественской гонки. В составе сборной России выступят Евгения Буртасова и Матвей Елисеев.
От Украины в турнире примут участие Юлия Джима и Дмитрий Пидручный.
Напомним, что гонка была перенесена из Гельзенкирхена в Рупольдинг из-за коронавирусных ограничений. Ожидается, что она пройдёт без зрителей 28 декабря.
Ранее Анфиса Резцова высказалась о возможном допуске к женским соревнованиям сменивших пол мужчин.