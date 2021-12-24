Объявлены составы команд на Рождественскую гонку по биатлону

Стали известны имена биатлонистов, которые примут участие в традиционной Рождественской гонке в Рупольдинге (Германия).

Организаторы турнира опубликовали списки с именами участников Рождественской гонки. В составе сборной России выступят Евгения Буртасова и Матвей Елисеев.

От Украины в турнире примут участие Юлия Джима и Дмитрий Пидручный.

Напомним, что гонка была перенесена из Гельзенкирхена в Рупольдинг из-за коронавирусных ограничений. Ожидается, что она пройдёт без зрителей 28 декабря.

Ранее Анфиса Резцова высказалась о возможном допуске к женским соревнованиям сменивших пол мужчин.