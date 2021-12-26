Хованцев: не вижу новых имён в российском биатлоне

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев считает, что результаты первых гонок на «Ижевской винтовке» пока не открыли новых имён для национальной команды страны.

В женской части соревнований Виктория Сливко победила в спринте и индивидуальной гонке. У мужчин победу в спринте одержал Никита Поршнев, а индивидуальную гонку выиграл Евгений Идинов.

«Виктория Сливко демонстрирует такие результаты, что она без вариантов должна быть как минимум на Кубке IBU. По Поршневу аналогично: ему сейчас надо выступать на Кубке IBU. Идинов выиграл первую гонку, однако второй выступил неудачно. Посмотрим, что он покажет в ещё одном старте. Честно говоря, я не вижу новых имён сейчас в нашем биатлоне, которые смогли бы усилить сборную страны. В первую очередь нужно, чтобы они заинтересовали лыжным ходом, однако пока не вижу таких», — цитирует Хованцева РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Поршнев выиграл спринт на «Ижевской винтовке», Гараничев — четвёртый.