Пять медалей в Обертиллиахе: триумф на Кубке IBU помог Шевченко, Цветкову и Бабикову вернуться в главную сборную

Российские биатлонисты завоевали три золота и две бронзы на этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе. Анастасия Шевченко первенствовала в спринте, Максим Цветков стал третьим в спринтерской и индивидуальной гонках, а российские команды выиграли две смешанные эстафеты. На этапах Кубка мира в своих видах отметились серебряными медалями сноубордистка София Надыршина и фристайлистка Анастасия Смирнова. А скелетонистка Юлия Канакина и экипаж бобслейной четвёрки Ростислава Гайтюкевича довольствовались бронзой.

Золото в биатлоне на Кубке IBU

Анастасия Шевченко одержала вторую победу на этапах Кубка IBU в нынешнем сезоне — и снова в спринте. Начало гонки для россиянки сложилось не слишком удачно: несмотря на точную стрельбу, после лёжки она шла лишь девятой, уступая лидеру, Франциске Хильдебрандт, 13,9 секунды. Но на стойке немка отправилась на штрафной круг, а Шевченко, отстреляв без промахов, ушла на дистанцию третьей с отставанием на 3,5 секунды от соотечественницы Евгении Буртасовой.

И на последнем круге лидер общего зачёта Кубка IBU вновь подтвердила свою отличную функциональную готовность, не только отыграв отставание, но и накинув подруге по команде ещё 8,2 секунды. Буртасова в итоге финишировала только четвёртой, пропустив вперёд француженку Паолу Боте и норвежку Каролин Оффигстад Кноттен.

«Сегодня я провела гонку очень хорошо, поэтому рада. После второй стрельбы мне сказали, что у меня хорошие шансы, и на последнем круге я приложила максимум усилий, благодаря чему и победила. Теперь моя цель — Кубок мира. Хочу показать там хорошие результаты», — приводит слова Шевченко пресс-служба IBU.

Бронзовую медаль в мужском спринте завоевал Максим Цветков, допустивший один промах на стрельбе стоя и проигравший всего 0,1 секунды в борьбе за серебро норвежцу Эрленду Бьёнтегору, притом что после первого рубежа россиянин лидировал.

А вот в индивидуальной гонке Цветков вёл заочную схватку за подиум с Антоном Бабиковым. Оба допустили по одному промаху на второй и третьей стрельбах, но уроженец Вологодской области, для которого эта гонка стала первой за три года на международном уровне, продемонстрировал лучший ход и финишировал третьим. Двукратный победитель предыдущего этапа Кубка IBU Бабиков на этот раз довольствовался четвёртой позицией.

А завершился этап в Обертиллиахе сразу двумя победами в смешанных эстафетах. Российская четвёрка в составе Шевченко, Цветкова, а также Анастасии Гореевой и Никиты Поршнева не оставила шансов соперникам, финишировав с огромным отрывом (54,8 секунды) от ближайших преследователей — сборной Норвегии.

«Сегодня вся наша команда отработала очень-очень хорошо — не только спортсмены, но и сервисёры, — отметил после финиша Цветков, который бежал последний, четвёртый этап эстафеты. — Очень рад, что мне передали (эстафету) лидером. Немножко волновался перед стрельбой лёжа, хоть и с дополнительными патронами, но удалось отработать чисто и уйти с отрывом, а к стойке я уже был уверен, что справлюсь со стрельбой».

Финальную точку поставили Евгения Буртасова и Антон Бабиков, которые стали первыми в сингл-миксте.

«Мы знали, что команда у нас действительно сильная, но нужно было сконцентрироваться на стрельбе, особенно с учётом того, что сегодня было довольно ветрено. Когда я увидел, что у нас хорошая скорость на трассе, то понял, что мы можем победить. Я верил в себя и в партнёршу, и у нас всё получилось», — рассказал Бабиков.

Усилия резервистов сборной России не остались незамеченными тренерским штабом, и в воскресенье СБР объявил, что главные герои Обертиллиаха — Анастасия Шевченко, Максим Цветков и Антон Бабиков — получат шанс проявить себя уже на следующем этапе Кубка мира, который пройдёт в январе в Германии.

Серебро в сноуборде и фристайле

Недавние юниорки София Надыршина (сноуборд) и Анастасия Смирнова (фристайл) ярко блеснули на взрослом уровне ещё в конце прошлого зимнего сезона, завоевав золотые медали чемпионатов мира в своих дисциплинах, и продолжают показывать хорошие результаты в олимпийский год.

Так, в минувший уикенд 18-летняя Надыршина заняла второе место в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в итальянской Кортине-д'Ампеццо. В финал она вышла со вторым результатом, но проиграла олимпийской чемпионке в сноуборде и горных лыжах чешке Эстер Ледецкой.

Это второй подряд подиум этапов Кубка мира для уроженки Южно-Сахалинска: неделей ранее она завоевала золото в Магнитогорске. Благодаря этому Надыршина отправилась на новогодние каникулы в статусе лидера зачёта Кубка мира в гигант-слаломе.

«Это я стою на подиуме в Италии. Второе место на Кубке мира. Сейчас домой — встречать Новый год, а после — в бой», — написала сноубордистка в Instagram.

Анастасия Смирнова отличилась серебряной наградой на этапе Кубка мира, который проходил во французском Альп-д'Юэз. В финале парного могула она проиграла австралийке Джакаре Энтони, которая накануне завоевала золото в одиночных заездах.

Бронза в бобслее и скелетоне

Пятый этап Кубка мира по скелетону в Альтенберге оставил без медалей лидеров сборной Александра Третьякова и Елену Никитину, но зато принёс бронзовую награду Юлии Канакиной. Для 26-летней уроженки Красноярска это второй подиум этапов Кубка мира в карьере, причём в 2019 году она стала третьей на этой же трассе в Альтенберге. На сей раз у россиянки был шанс подняться выше — после первого заезда она занимала второе место, но неудачная вторая попытка отбросила её назад. В итоге Канакина проиграла победительнице, немке Тине Херманн, 0,42 секунды.

Ещё одну бронзу немецкого этапа принесли бобслеисты в соревнованиях четвёрок. Экипаж Ростислава Гайтюкевича, в который вошли Михаил Мордасов, Павел Травкин и Алексей Лаптев, по сумме двух попыток уступил 0,35 секунды победителям, немецкому квартету под управлением двукратного олимпийского чемпиона Франческо Фридриха. Причём во втором заезде Гайтюкевич показал лучшее время среди всех участников, но россиян подвёл первый спуск, по результатам которого они были лишь пятыми.