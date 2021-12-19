Губерниев: Латыпов пока психологически не готов бороться за жёлтую майку
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- РИА Новости
«Латыпов психологически не готов бороться за жёлтую майку. Логинов — отличный ход, но со стрельбой проблемы. Но в целом светлый декабрь для нас. Очень переживаю за Сашу Логинова, а Латыпов просто подустал», — цитирует Губерниева «Чемпионат».
По его мнению, вряд ли на Латыпова сильно давило потенциальное лидерство, однако теперь стоит пристально последить за результатами Антона Бабикова и Максима Цветкова на Кубке IBU.
«Конкуренция обостряется в команде», — добавил журналист.
Эдуард Латыпов занял 12-е место в масс-старте, Александр Логинов стал 15-м. Победу одержал француз Эмильен Жаклен с результатом 35 минут 54,8 секунды.
Ранее Губерниев допустил, что Кристина Резцова сможет завоевать золото на Олимпиаде.