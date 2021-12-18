Васильев считает Латыпова главной надеждой сборной России по биатлону на Олимпиаде
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«В спорте нет сослагательного наклонения. Всем бы на выстрел меньше — все чудеса творили бы. Второе место с двумя промахами — хороший результат для Эдика», — цитирует Латыпова «Чемпионат».
Он отметил, что его порадовал ход Латыпова. Также эксперт выделил достойную стрельбу Карима Халили.
«Латыпов сейчас — наша главная надежда на Олимпиаду, но рано. До основного старта очень далеко. Дай бог, чтобы набирал форму и дальше», — добавил Латыпов.
Латыпов завоевал серебро в пасьюте. Он допустил два промаха и финишировал с отставанием 16,1 секунды от победившего в гонке француза Кентена Фийона Майе.
Ранее Латыпов признался, что получил удовольствие от минувшей гонки.