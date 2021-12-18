Латыпов о серебре в пасьюте: получил удовольствие от гонки

Российский биатлонист Эдуард Латыпов высказался о своём серебре в гонке преследования на 12,5 км на четвёртом этапе Кубка мира во французском Анси.

«Всё отлично, суперский день! Я очень рад. Это действительно круто — быть на пьедестале в такой борьбе. Я действительно сегодня получил удовольствие от гонки. Сегодня было очень круто», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

Он признался, что просто надеялся попасть в последнюю мишень на четвёртом рубеже, когда норвежец Ветле Шостад Кристиансен уже ушёл со стойки. Россиянин также сказал, что не слышал большую часть подсказок тренеров, так как на стадионе было очень шумно.

«И на развороте, только там я мог что-то увидеть, понял, что он находится в трёх-четырёх секундах максимум. Я понимал, что он тяжелее меня, поэтому на спуске он сможет догнать. Дальше моей задачей было отработать все участки, каждый метр. Я даже не сидел на спуске, просто работал и работал», — добавил Латыпов.

Латыпов завоевал серебро в пасьюте. Он допустил два промаха и финишировал с отставанием 16,1 секунды от победившего в гонке француза Кентена Фийона Майе.

Ранее бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев назвал Латыпова новым лидером национальной команды.