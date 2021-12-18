Хованцев: Латыпов — новый лидер сборной России по биатлону
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«Эдик молодец, справился. Один промах помешал ему завоевать золото, но всё впереди. На «лёжке» он не должен делать промах при такой погоде. Ногами боролся и отстоял второе место в борьбе с норвежцем. По сезону Латыпов — наш новый лидер», — цитирует Хованцева «Чемпионат».
Он также отметил чистую стрельбу Карима Халили и обратил внимание на его хороший ход. Кроме того, специалист похвалил Александра Поварницына.
«Вот трое — Латыпов, Халили и Поварницын —справились со стрельбой, а остальные при такой погоде показали плохую стрельбу. Скорее всего, эмоции перед уходом с рубежа захлестнули и помешали чисто отстрелять», — добавил тренер.
Латыпов завоевал серебро в пасьюте. Он допустил два промаха и финишировал с отставанием 16,1 секунды от победившего в гонке француза Кентена Фийона Майе.
Ранее экс-президент СБР Александр Тихонов назвал красавцем Латыпова, завоевавшего серебро в пасьюте на этапе в Анси.