Хованцев: Латыпов — новый лидер сборной России по биатлону

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал второе место Эдуарда Латыпова в гонке преследования на 12,5 км на четвёртом этапе Кубка мира во французском Анси.

«Эдик молодец, справился. Один промах помешал ему завоевать золото, но всё впереди. На «лёжке» он не должен делать промах при такой погоде. Ногами боролся и отстоял второе место в борьбе с норвежцем. По сезону Латыпов — наш новый лидер», — цитирует Хованцева «Чемпионат».

Он также отметил чистую стрельбу Карима Халили и обратил внимание на его хороший ход. Кроме того, специалист похвалил Александра Поварницына.

«Вот трое — Латыпов, Халили и Поварницын —справились со стрельбой, а остальные при такой погоде показали плохую стрельбу. Скорее всего, эмоции перед уходом с рубежа захлестнули и помешали чисто отстрелять», — добавил тренер.

Латыпов завоевал серебро в пасьюте. Он допустил два промаха и финишировал с отставанием 16,1 секунды от победившего в гонке француза Кентена Фийона Майе.

Ранее экс-президент СБР Александр Тихонов назвал красавцем Латыпова, завоевавшего серебро в пасьюте на этапе в Анси.