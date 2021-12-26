Сливко выиграла женский спринт на «Ижевской винтовке»

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Российская биатлонистка Виктория Сливко выиграла женскую спринтерскую гонку на соревнованиях «Ижевская винтовка».
Сливко выиграла женский спринт на «Ижевской винтовке»
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Спортсменка допустила один промах на огневых рубежах. Её результат составил 26:29,8.

Второй на финише была Тамара Дербушева, которая не допустила осечек на стрельбище (+6,9). Третья — Полина Плюснина, также прошедшая огневые рубежи без промахов (+7,4).

Напомним, что с турнира снялась Екатерина Юрлова-Перхт. Она заявила, что её организм не готов к соревнованиям.

Ранее Идинов победил в индивидуальной гонке на «Ижевской винтовке», Гараничев стал восьмым.

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