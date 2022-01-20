Богалий — о золоте Бабикова на седьмом этапе КМ: добавил головной боли тренерам

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий прокомментировала победу Антона Бабикова на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия).

«Я ждала золота от Бабикова — он же не новичок какой-то. Участник Игр-2018. Всегда хорошо стрелял. Естественно, Антон мог бы поехать на Олимпиаду в основном составе. Но это головная боль тренеров», — цитирует «Чемпионат» Богалий.

Бабиков завоевал золотую медаль в индивидуальной гонке в Антхольце. Российский биатлонист с нулём промахов пробежал дистанцию 20 км за 40 минут 15,8 секунды. Серебряную награду получил норвежец Тарьей Бё (+9,7). Бронза досталась россиянину Саиду Халили (+48,5).

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля. В рамках биатлонных соревнований будет разыграно 11 комплектов наград: по пять среди мужчин и женщин и одна в смешанном виде.

Ранее Бабиков высказался о шансах выступить на Играх-2022.