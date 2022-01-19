«К Олимпиаде от формы ничего не останется»: Латыпов рискует пропустить этап КМ по биатлону в Антхольце из-за карантина

Эдуард Латыпов может пропустить этап Кубка мира в Антхольце. Тренер мужской сборной России Юрий Каминский не исключил, что карантин подопечного из-за перенесённого коронавируса продлят ещё на неделю. В свою очередь, руководитель медиаслужбы СБР Сергей Аверьянов заявил, что в случае отрицательного ПЦР-теста биатлонист получит возможность выйти на старт. По мнению экс-наставника национальной команды Владимира Аликина, вынужденный простой нанесёт по состоянию спортсмена катастрофический удар и к Олимпиаде от его формы ничего не останется.

«Это вопиющая история, с ней надо разбираться»

В преддверии Олимпийских игр в Пекине сборная России по биатлону столкнулась с серьёзной проблемой — у Эдуарда Латыпова был обнаружен коронавирус. Положительные тесты один из лидеров команды получил 6 января и с того дня вынужден находиться на карантине. Тренерский штаб в ближайшее время ожидал возвращения спортсмена в строй, однако оно может быть отложено. По словам наставника мужской сборной Юрия Каминского, не исключено, что подопечный вынужден будет соблюдать ограничения до 28 января.

«Китайцы объявили, что Латыпову ещё восемь дней надо сидеть на карантине. Плюс к тем 14, что он уже отсидел... Эдуард уже сдал штук пять антиген-тестов отрицательных и до сих пор на карантине. Одному богу известно, что нам предъявят медицинские службы Китая», — посетовал специалист.

Он отметил, что в таком случае он не сможет вылететь в Китай 26-го числа вместе с командой, а отправится 28-го.

Впрочем, по информации руководителя медиаслужбы СБР Сергея Аверьянова, у биатлониста ещё остаются шансы выйти на старт на этапе Кубка мира в Антхольце. В среду он сделал второй ПЦР-тест, и если он окажется отрицательным, сможет принять участие в гонках.

«Латыпов уже сегодня вечером должен приехать в расположение сборной на машине, ни о каком продлении изоляции в случае отрицательного результата речи быть не может», — объяснил Аверьянов «Чемпионату».

Тренерский штаб изначально рассчитывал на него. В понедельник при объявлении состава олимпийской сборной президент СБР Виктор Майгуров обещал, что уроженец Гродно примет участие в последнем перед ОИ этапе Кубка планеты в Антхольце, который состоится 20—23 января.

«Сегодня мы не можем сказать, как это отразится. Он продолжает тренироваться, но нагрузки снижены. Ведётся ежедневный мониторинг его состояния — оно стабильное, проблем нет. Планируем его участие в одной-двух гонках», — подчёркивал функционер.

Теперь Латыпов вплоть до Олимпиады рискует остаться без соревновательной практики. А с учётом пропуска этапов в Оберхофе и Рупольдинге вынужденная пауза составит полтора месяца. Последний раз россиянин выходил на старт ещё 19 декабря в Анси. Там же он стал вторым в спринте и преследовании, что свидетельствовало о прекрасной форме спортсмена. Он сохранял неплохие шансы даже на выигрыш Большого хрустального глобуса, но карантин перечеркнул эти надежды.

На этом фоне ещё большей несправедливостью выглядит решение по Йоханнесу Кюну. Немец сдал положительный тест на COVID-19 позже россиянина, но сможет выступить в Антхольце, поскольку привит одобренной в Европе вакциной Pfizer, тогда как Латыпов — отечественным «Спутником».

По мнению известного журналиста Дмитрия Губерниева, в ситуации с биатлонистом из Германии в IBU допустили нарушение протокола, ведь тот также перенёс заболевание в лёгкой форме и соответственно должен был отсидеть на карантине положенные две недели.

«Совершенно очевидно, что Латыпов уже здоров, но не имеет возможности никуда приехать. Здесь дело не в том, что Кюн тренируется — он подвергает людей опасности... Вопрос к IBU: «Это что такое происходит»? «Вы не понимаете, это другое». Вот так? Это вопиющая история, с ней надо разбираться. Если у него разрешённая в Европе вакцина, он выздоровел? Допустим, у Кюна имеется анализ, что он выздоровел, но при этом у Латыпова через неделю никто анализов не брал. Разве организм Кюна с вакциной Pfizer выздоравливает быстрее, чем организм Латыпова с вакциной «Спутник»?» — задался вопросом комментатор.

В IBU в ответ объяснили, что «Спутник» до сих пор не разрешён в Европе, а потому россиянин вынужден был согласно правилам провести на карантине две недели без сдачи теста.

«Это совершенно отличается от случая с Кюном, который полностью вакцинирован, и согласно национальным правилам, может сдавать тесты вне зависимости от карантина через несколько дней», — подчеркнули в IBU.

«Теперь я могу сказать, что у меня есть друг в Германии»

В сложившейся ситуации болельщикам остаётся надеяться только на то, что один из сильнейших биатлонистов страны за время вынужденного простоя окончательно не растеряет всю форму. К сожалению, о нормальной тренировочной работе на карантине речи не шло.

Изначально Эдуарду разрешили покидать свой гостиничный номер не более чем на два часа ежедневно. Он мог заниматься на улице, но в маске и без контакта с другими людьми. Хотя, по словам Каминского, у подопечного из симптомов присутствовал только лёгкий насморк.

«Есть велосипед, выполняю небольшую силовую работу. В 8 утра встаю, делаю зарядку и дыхательную гимнастику, чтобы поддерживать объём легких. Вечером могу два часа пойти походить с палками, на лыжах покататься. В лесу, чтобы никого не было, и я ни с кем не пересекался», — рассказывал о своём распорядке дня Латыпов.

В Германии руку помощи россиянину неожиданно протянул другой местный биатлонист Эрик Лессер. Он предоставил сопернику различный инвентарь для тренировок, в частности, велотрёнажёр.

«С моей стороны было бы правильно помочь ему. Для меня это не сложно, поэтому я дал Эдуарду велотренажёр, платформу для тренировок... Он попал в непростую ситуацию, и важно сохранить форму перед Олимпиадой», — объяснил Лессер.

Хорошие новости для Латыпова пришли и из СБР. Союз биатлонистов России договорился с IBU о внеочередном выезде из страны трёх членов сборной, сдавших положительные тесты. Помимо спортсмена COVID-19 обнаружили у массажиста Романа Никитина и биохимика Александра Кузнецова. Однако в итоге Эдуард остался в Оберхофе ещё на неделю.

15 января СМИ поспешили сообщить о долгожданной сдаче биатлонистом отрицательного теста, но в СБР пояснили: речь идёт об экспресс-тесте для выявления антигена к коронавирусу, не являющимся официальным обследованием. Сам уроженец Гродно, несмотря на вынужденный простой, пытался сохранять присутствие духа и благодарил болельщиков за поддержку, а Лессера — за помощь.

«Наверное, теперь я могу сказать, что у меня есть друг в Германии, и я рад, что такие люди остаются в нашей биатлонной семье. Радует, что это было сделано искренне, от души», — отмечал спортсмен.

«В Пекине он рискует «захлебнуться»

Чтобы понять, как вынужденный простой может сказаться на Латыпове в преддверии Олимпиады, RT пообщался с бывшим наставником сборной России Владимиром Аликиным. По его мнению, затяжной карантин способен нанести по спортсмену «катастрофический удар».

«К Олимпиаде от формы ничего не останется. Он не тренировался в полную силу и с середины декабря не выходил на старт в официальных соревнованиях. У Эдуарда не было нормальных полноценных занятий, в том числе скоростных. По факту он работал в щадящем режиме, да Лессер предоставил ему велотренажёр. Всё это скажется на состоянии спортсмена», — посетовал специалист.

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Тренер считает, что неделя без тренировок при условии отсутствия коронавируса прошла бы для биатлониста бесследно, но больший срок обязательно даст о себе знать.

«Самое плохое, что без гонок Латыпов не сможет понять, как себя чувствует. В Пекине он рискует пройти первый круг наравне с сильнейшими, а потом «захлебнуться». Человека можно просто загнать. Возьмите Матвея Елисеева, который раньше ничем не болел, а потом столкнулся с серьёзными проблемами и взял паузу в карьере», — добавил Аликин.

Также по мнению тренера, до конца непонятно, как сам COVID-19 отразится на состоянии спортсмена.

«Дело ведь не только в форме, но и в его здоровье, о котором многие забывают. Пусть Латыпов перенёс коронавирус в лёгкой форме, мы не знаем, как он отразится. Страдают же в первую очередь лёгкие. Сам он утверждал, что столкнулся только с насморком, но говорить можно что угодно. А понятно станет только тогда, когда человек выйдет на старт и продышится», — объяснил Аликин.

Вместе с тем он затруднился ответить на вопрос, стоит ли поменять уроженца Гродно в составе олимпийской сборной на одного из запасных, но поразился излишнему рвению Антона Бабикова.

«Меня в этой ситуации удивляет, как «оперился» Бабиков. Говорит, мол, шанс на поездку в Пекин не пропал, до конца буду надеяться. Извини, тебе дали шанс, но в Рупольдинге ты даже не сумел отобраться из спринта в пасьют. Какая после этого может быть Олимпиада?» — высказал своё мнение специалист.

В случае же если Латыпову всё-таки разрешат принять участие в этапе КМ в Антхольце экс-наставник сборной России советует коллегам задействовать его по полной программе.

«Человеку необходимо разбежаться и продышаться перед Олимпиадой. Пусть попробует себя в индивидуалке. А в масс-старт Эдуард должен попадать по рейтингу. И даже нет большой разницы, какое место он займёт. Главное — получить практику», — подытожил Аликин.