СБР: Латыпов поправился и начал тренироваться на карантине
- РИА Новости
«Он останется на обязательном карантине до 19 января включительно, после чего специальные врачи возьмут у него официальный тест», — цитирует глава пресс-службы СБР Сергея Аверьянова РИА Новости.
По его словам, Латыпов прошёл неофициальное тестирование на коронавирус. Тесты показали отрицательный результат и подтвердили, что биатлонист уже здоров. 27-летний уроженец Гродно чувствует себя нормально, тренируется, симптомов болезни у него нет.
Латыпов 6 января перед стартом пятого этапа Кубка мира в Оберхофе сдал положительный тест на COVID-19.
Ране сообщалось, что Латыпову разрешили покинуть Германию до окончания карантина.