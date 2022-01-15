СБР: Латыпов поправился и начал тренироваться на карантине

В Союзе биатлонистов России (СБР) сообщили, как Эдуард Латыпов проводит время на карантине из-за коронавирусной инфекции.

«Он останется на обязательном карантине до 19 января включительно, после чего специальные врачи возьмут у него официальный тест», — цитирует глава пресс-службы СБР Сергея Аверьянова РИА Новости.

По его словам, Латыпов прошёл неофициальное тестирование на коронавирус. Тесты показали отрицательный результат и подтвердили, что биатлонист уже здоров. 27-летний уроженец Гродно чувствует себя нормально, тренируется, симптомов болезни у него нет.

Латыпов 6 января перед стартом пятого этапа Кубка мира в Оберхофе сдал положительный тест на COVID-19.

Ране сообщалось, что Латыпову разрешили покинуть Германию до окончания карантина.





