СБР: Латыпов поправился и начал тренироваться на карантине

Короткая ссылка
В Союзе биатлонистов России (СБР) сообщили, как Эдуард Латыпов проводит время на карантине из-за коронавирусной инфекции.
СБР: Латыпов поправился и начал тренироваться на карантине
  • РИА Новости

«Он останется на обязательном карантине до 19 января включительно, после чего специальные врачи возьмут у него официальный тест», — цитирует глава пресс-службы СБР Сергея Аверьянова РИА Новости.

По его словам, Латыпов прошёл неофициальное тестирование на коронавирус. Тесты показали отрицательный результат и подтвердили, что биатлонист уже здоров. 27-летний уроженец Гродно чувствует себя нормально, тренируется, симптомов болезни у него нет.

Латыпов 6 января перед стартом пятого этапа Кубка мира в Оберхофе сдал положительный тест на COVID-19. 

Ране сообщалось, что Латыпову разрешили покинуть Германию до окончания карантина.



Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить