Серебро с тремя штрафными кругами: сборная России выиграла медаль в последней женской эстафете перед ОИ

Женская сборная России по биатлону завоевала серебро в эстафете на этапе Кубка мира в Антерсельве. Стараниями Валерии Васнецовой и Кристины Резцовой команда лидировала после первой половины гонки, но затем Ирина Казакевич заработала три штрафных круга. Ульяна Нигматуллина на последнем этапе сумела с шестого места подняться на второе, благодаря чему россиянки третий раз подряд стали призёрами в этой дисциплине.

Субботняя программа этапа Кубка мира по биатлону в Антерсельве продолжилась женской эстафетой — последней перед Олимпийскими играми в Пекине. В сборной России не стали пренебрегать шансом лишний раз отрепетировать эту дисциплину и выставили самый сильный состав, доступный на данный момент.

В квартет вошли Валерия Васнецова, Ирина Казакевич и Ульяна Нигматуллина, которые накануне единственные представляли страну в индивидуальной гонке. К ним также присоединилась Кристина Резцова. Но получила она не финишный этап, а второй, чтобы избежать лишнего давления и слишком острой борьбы перед выездом в Китай. Завершать гонку было доверено Нигматуллиной, а начинать — Васнецовой.

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Когда девушки прибыли на первую стрельбу, по стадиону гулял сильный ветер. Справиться с его порывами удалось далеко не всем. Чисто отстреляли и захватили лидерство шведка Мона Брорссон и белоруска Динара Алимбекова. Чешка Джессика Ислова и швейцарка Эми Басерга тоже были точны, но отстали от соперниц на 15 секунд.

Васнецова начала стрельбу с промаха и в итоге была вынуждена использовать два дополнительных патрона, что было ещё вполне неплохим результатом. Большинство девушек дольше задержались на стрельбище, а норвежка Каролин Кноттен и вовсе зашла на штрафной круг. Россиянка вернулась на трассу девятой и пустилась в погоню за Брорссон и Алимбековой. По ходу второго круга она сократила отставание до 17 секунд и даже вышла на третье место.

На втором рубеже шведка и белоруска давали шанс преследовательницам, но Васнецова им не воспользовалась. Снова ей пришлось исправлять два промаха и терять на этом несколько секунд, в то время как соперницы в основном были безупречны. Российская биатлонистка опять опустилась на девятое место, показывая худшую стрельбу внутри первой десятки.

Отыгрывать отставание ходом ей было уже тяжело: Брорссон и Алимбекова включили все свои резервы, чтобы больше никого к себе не подпускать. При передаче эстафеты сборная России оказалась шестой, уступая 20 секунд промежуточному третьему месту. По скорости же Васнецова была пятой на своём этапе, что можно было записать ей в актив.

Резцова по примеру соотечественницы сразу бросилась в бой, не желая экономить силы перед стрельбой. Ей удалось приблизиться к шведке Ингеле Андерссон, белоруске Ирине Лещенко и итальянке Доротее Вирер. Но дальше нужно было бороться не с соперницами, а с ветром. При появлении лидеров на стрельбище он усилился.

Справиться с лёжкой без дополнительных патронов из лидеров удалось только Лещенко, и белоруска в одиночку возглавила гонку. Резцова допустила два промаха, Вирер едва избежала штрафного круга, а Андерссон на него всё-таки зашла. При этом свои ошибки они исправляли в штиль, когда подбежала следующая группа спортсменок, которые уже спокойно закрывали мишени с первой попытки.

В результате Резцова опустилась на шестое место. Но при этом перед ней не оказалось ни одной биатлонистки, которая могла бы соперничать с россиянкой в скорости. Кристина даже не прилагала особых усилий, чтобы оказаться в первой тройке.

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На стойке Резцовой наконец-то повезло: она сама промахнулась всего один раз, в то время как белоруска отправилась на штрафной круг. Лидер российской сборной захватила освободившееся первое место и до передачи эстафеты оторвалась на 25 секунд от итальянской команды, которая традиционно не заявляет своих лучших спортсменок на два последних этапа. Другие сильные женские команды проигрывали россиянкам ещё больше.

Казакевич не нужно было рвать жилы на дистанции, а стоило сосредоточиться на стрельбе. Накануне она допустила шесть промахов в индивидуальной гонке, в том числе пять на стойке. С лёжкой у Казакевич дела обстояли лучше, и первый свой рубеж в эстафете она прошла достойно, использовав всего один лишний патрон. На трассу она ушла с полуминутным преимуществом над преследовательницами, а вернулась на стрельбище с отрывом в 40 секунд.

Но проблемы со стрельбой стоя у Казакевич никуда не делись. Даже с дополнительными патронами она закрыла только две мишени и отправилась на три штрафных круга. К счастью, это не привело к непоправимым последствиям для сборной России. Всё-таки и другие девушки ошибались, и бежала Казакевич относительно неплохо, и задел у неё имелся. Она опустилась на пятое место, но лидеру проигрывала 24 секунды, а третьей позиции — всего семь. На последнем круге Казакевич немного отстала, но борьба за медали ещё не была проиграна.

На заключительном этапе Нигматуллина не стала сразу бросаться в погоню. От идеи достать норвежку Ингрид Тандреволд и чешку Луцию Харватову она сразу отказалась и старалась не отставать от итальянки Федерики Санфилиппо. Отыграться россиянка хотела за счёт стрельбы, и это у неё получилось. Она первой в команде сразу поразила все цели, причём очень быстро, и смогла оказаться рядом не только с Санфилиппо, но и с француженкой Анаис Бескон.

Следующие два километра Нигматуллина пробежала хуже соперниц и снова их отпустила. При этом неожиданный подарок конкуренткам преподнесла Харватова, упавшая на спуске. Она не только разом потеряла полминуты и позволила Тандреволд досрочно отпраздновать победу, но и подпустила к себе Нигматуллину, Санфилиппо и Бескон.

На стрельбище Харватова пришла раньше этой троицы, но ей пришлось ещё долго продувать прицел, прежде чем она смогла начать стрельбу. Другие девушки принялись делить между собой медали. Россиянка и француженка с одним промахом вернулись на трассу раньше, чем итальянка, у которой было две осечки. Норвежки обеспечили себе золото, ставшее для них первой эстафетной наградой в сезоне.

На последнем круге за Нигматуллину было довольно тревожно, так как на своём этапе она не показывала феноменальной скорости. Но вскоре выяснилось, что россиянка просто вводила соперниц в заблуждение. Она сумела ещё до финиша оторваться от Бескон и избежать атак Санфилиппо. Сборная России выиграла серебро с тремя штрафными кругами и в третий раз подряд поднялась на пьедестал почёта в эстафетной гонке.