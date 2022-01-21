Ставка на снайпера: Нигматуллина заняла десятое место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира по биатлону

Российские биатлонистки не лучшим образом проявили себя в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антерсельве. Достойно выступила лишь Ульяна Нигматуллина, которая с двумя промахами замкнула первую десятку с отставанием почти в три минуты от победительницы Жюстин Бреза-Буше. Её соотечественницы Валерия Васнецова и Ирина Казакевич на двоих не закрыли 13 мишеней и не попали даже в топ-60.

Последний перед Олимпийскими играми этап Кубка мира в Антерсельве начался для сборной России более чем успешно. В мужской индивидуальной гонке Антон Бабиков одержал победу, а Саид Каримулла Халили взял бронзу.

К сожалению, в аналогичном старте у женщин рассчитывать на медали оказалось сложно. Во-первых, решено было предоставить отдых лидеру отечественной команды Кристине Резцовой. Кроме неё бороться за высокие места становилось некому. Также тренерский штаб поберёг Светлану Миронову и Анастасию Шевченко, которая вдобавок не до конца восстановилась от повреждения бедра.

Таким образом, страну в пятницу представляли лишь трое: Валерия Васнецова, Ирина Казакевич и Ульяна Нигматуллина. Основные надежды болельщики возлагали на последнюю. Уроженка Удмуртии хотя не может похвастать быстрым ходом, зато славится точной стрельбой, что особенно важно в этой дисциплине. В первой индивидуалке сезона в Эстерсунде она даже финишировала пятой, а потому сохраняла рабочие шансы на завоевание Малого хрустального глобуса.

К сожалению, гонка показала функциональную неготовность этой части команды к Олимпийским играм. Как и предполагалось, достойно выглядела лишь Нигматуллина. Ульяна по традиции не похвастала хорошей скоростью, зато на рубежах допустила суммарно всего два промаха, что при достаточно сильном ветре стало отличным результатом. Спортсменка допустила по осечке на лёжке и стойке и этого хватило, чтобы замкнуть первую десятку с отставанием почти в три минуты от победительницы Жюстин Бреза-Буше. Порадовало и то, что россиянка сохранила силы на последнем круге и удержала десятую строчку. Такой результат позволяет ей рассчитывать и на попадание в масс-старт.

А вот две её соотечественницы поводов для оптимизма не дали. Васнецова и Казакевич оказались не в состоянии бороться с сильнейшими соперницами ни по скорости прохождения дистанции, ни в стрельбе. Валерия ходом смотрелась чуть лучше и уступила Бреза-Буше минуту и 18 секунд. Однако семь незакрытых мишеней помешали ей подняться даже в топ-60. На стойках 24-летняя спортсменка вовсе совершила пять ошибок. А итоговое отставание от лидера почти в семь минут откровенно пугает.

Наконец, больше остальных разочаровала Казакевич. Молодая биатлонистка давно приучила болельщиков, что способна испытать проблемы на рубежах, но по скорости уступает в сборной лишь Резцовой. А подъём на 21 позицию вверх в пасьюте по сравнению со спринтом в Рупольдинге позволял надеяться, что девушка способна точно стрелять даже в гонках с четырьмя рубежами.

Увы, в Антерсельве к ней вернулись все прежние проблемы: шесть осечек, пять из которых «–» на стойке. Причины столь скромного выступления кроются в слабой физической форме. Неслучайно Ирина ходом уступила Бреза-Буше более двух минут и в итоговом протоколе расположилась на 67-й позиции.

Если в четверг праздник пришёл на улице россиян, то в пятницу — француженок. Они продемонстрировали неплохую готовность к Олимпиаде и в отличие от подопечных Михаила Шашилова справились как с ходом, так и со стрельбой. Разумеется, в первую очередь это касается опытной Бреза-Буше, которая, допустив всего одну осечку, не оставила шансов оппоненткам.

Сразу вслед за ней расположилась Жулия Симон. На протяжении всей индивидуалки она также претендовала на победу, но промах на последней стойке помешал ей бросить перчатку соотечественнице.

А вот на третьей позиции неожиданно расположилась Мона Брорссон. Многие сильные шведки пропускают этап, в частности, сёстры Ханна и Эльвира Эберг. Однако их партнёрша по сборной постояла за всю команду. И если бы не осечки на двух последних рубежах, могла подняться и выше.

Норвежки, напротив, выступили не слишком удачно. В отличие от мужчин им не удалось удивить своей формой. Подвела скандинавок стрельба. Действующий обладатель Большого Хрустального глобуса Тириль Экхофф не закрыла сразу четыре мишени и осталась 11-й. Ингрид Ландмарк Тандреволд — три. Остальные даже не попали в топ-20. А лидер общего зачёта Кубка планеты Морте Олсбу Рёйселанд пропускает этап.

В её отстутствие Малый Хрустальный глобус достался Маркете Давидовой. В Эстерсунде чешка одержала победу, а в Антерсельве показала шестой результат. Этого хватило, чтобы сохранить лидерство и опередить ближайшую преследовательницу Лизу Терезу Хаузер на 12 очков.