Губерниев — о неучастии Бабикова в Играх: слишком поздно начал показывать результат

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о победе россиянина Антона Бабикова в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце.

«Восхищаюсь Бабиковым. Мужик сказал — мужик сделал. Просто блестящий. Можно и погрустить, и огорчиться, что Бабиков не поехал на Олимпиаду. Но менять некого. К сожалению, Антон не показал себя в гонке, когда это было нужно», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

При этом Губерниев выразил уверенность, что Бабиков сможет достойно заменить любого из биатлонистов олимпийской сборной.

Бабиков завоевал золотую медаль в индивидуальной гонке в Антхольце. Российский биатлонист с нулём промахов пробежал дистанцию 20 км за 40 минут 15,8 секунды.

Бабиков попал в состав сборной России по биатлону в качестве запасного. Он может поехать в Пекин в случае травмы одного из биатлонистов олимпийской команды.

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля. В рамках биатлонных соревнований будет разыграно 11 комплектов наград: по пять среди мужчин и женщин и одна в смешанном виде.

Ранее тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров рассказал о планах команды после седьмого этапа Кубка мира.