Латыпов приступил к тренировкам в Антерсельве

Короткая ссылка
Российский биатлонист Эдуард Латыпов приступил к тренировкам в итальянской Антерсельве после завершения карантина из-за коронавируса.
Латыпов приступил к тренировкам в Антерсельве
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

Об этом сообщает «Матч ТВ». Накануне спортсмен прибыл в расположение сборной из Германии.

В Антерсельве проходит седьмой этап Кубка мира.

Напомним, что Латыпов 5 января сдал положительный тест на коронавирус и был помещён на карантин. Из-за этого россиянин пропустил этапы Кубка мира в немецких Оберхофе и Рупольдинге.

Латыпов включён в состав сборной России на ОИ-2022 в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее сообщалось, что Латыпов сдал второй отрицательный тест на коронавирус.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить