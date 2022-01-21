Латыпов приступил к тренировкам в Антерсельве

Российский биатлонист Эдуард Латыпов приступил к тренировкам в итальянской Антерсельве после завершения карантина из-за коронавируса.

Об этом сообщает «Матч ТВ». Накануне спортсмен прибыл в расположение сборной из Германии.

В Антерсельве проходит седьмой этап Кубка мира.

Напомним, что Латыпов 5 января сдал положительный тест на коронавирус и был помещён на карантин. Из-за этого россиянин пропустил этапы Кубка мира в немецких Оберхофе и Рупольдинге.

Латыпов включён в состав сборной России на ОИ-2022 в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее сообщалось, что Латыпов сдал второй отрицательный тест на коронавирус.