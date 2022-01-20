Латыпов сдал второй отрицательный тест на коронавирус и скоро приедет в Антхольц

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Россиянин Эдуард Латыпов, который переболел коронавирусной инфекцией, в ближайшее время присоединится к сборной России по биатлону в итальянском Антхольце.
Латыпов сдал второй отрицательный тест на коронавирус и скоро приедет в Антхольц
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«Второй тест Латыпова на коронавирус тоже оказался отрицательным. Совсем скоро Эдуард прибудет в итальянский Антхольц», — сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России в своём Telegram-канале.

Напомним, что Латыпов 5 января сдал положительный тест на коронавирус и был помещён на карантин. Из-за этого россиянин пропустил этапы Кубка мира в немецких Оберхофе и Рупольдинге.

Ранее в СБР отреагировали на информацию о втором отрицательном тесте Латыпова.

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