В СБР отреагировали на информацию о втором отрицательном тесте Латыпова

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Руководитель медиаслужбы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов ответил на информацию о втором отрицательном тесте российского биатлониста Эдуарда Латыпова.
В СБР отреагировали на информацию о втором отрицательном тесте Латыпова
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«Коллеги опять торопятся. На данный момент Эдуард сдал два ПЦР-теста — вчера и сегодня. Известен результат — отрицательный — только вчерашнего, результата сегодняшнего теста Латыпова на данный момент нет», — написал  Аверьянов в своём Telegram-канале.

Напомним, что Латыпов 5 января сдал положительный тест на коронавирус и уже провёл на карантине 14 дней. Из-за этого россиянин пропустил этапы Кубка мира в немецких Оберхофе и Рупольдинге.

19 января старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский сообщил, что Латыпову продлили карантин на восемь дней, несмотря на отрицательные тесты на коронавирус.

Ранее сообщалось, что Кристина Резцова пропустит индивидуальную гонку на этапе КМ по биатлону в Антерсельве.

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