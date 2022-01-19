Кристина Резцова пропустит индивидуальную гонку на этапе КМ по биатлону в Антерсельве

Российская биатлонистка Кристина Резцова не будет участвовать в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в Антерсельве.

«Индивидуалку планирую пропустить», — приводит слова Резцовой «Матч ТВ».

При этом она подчеркнула, что на её решение никак не влияет её мама, трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова.

«Дело даже не в трёх гонках. Во-первых, здесь высота. Во-вторых, нам дальше переезжать на высоту. Это в принципе очень тяжело. «Пятнашка» — это не та гонка, на которой можно хоть где-то отдохнуть. Было логично, что пропущу», — добавила спортсменка.

Резцова занимает 12-е место в общем зачёте Кубка мира, набрав 323 очка.

Индивидуальная гонка в Антерсельве состоится 21 января.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион и бывший глава СБР Александр Тихонов заявил, что шансы на подиум есть только у Кристины Резцовой.