Тихонов: шансы на подиум есть только у Кристины Резцовой

Четырёхкратный олимпийский чемпион и бывший глава СБР Александр Тихонов поделился ожиданиями от выступления сборной России по биатлону на Олимпиаде в Пекине.

«Мужчины могут рассчитывать на медали любого достоинства во всех индивидуальных гонках и эстафете. У девушек шансы на подиум есть только у Кристины Резцовой», — цитируют Тихонова «Известия».

Он добавил, что высокие шансы на медаль имеют Александр Логинов и Эдуард Латыпов. По мнению Тихонова, для высоких результатов на ОИ-2022 нужно правильно подвести команду в заключительном отрезке подготовки.

Ранее стал известен состав сборной России по биатлону на чемпионат Европы.