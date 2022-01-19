Тихонов: шансы на подиум есть только у Кристины Резцовой
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- РИА Новости
«Мужчины могут рассчитывать на медали любого достоинства во всех индивидуальных гонках и эстафете. У девушек шансы на подиум есть только у Кристины Резцовой», — цитируют Тихонова «Известия».
Он добавил, что высокие шансы на медаль имеют Александр Логинов и Эдуард Латыпов. По мнению Тихонова, для высоких результатов на ОИ-2022 нужно правильно подвести команду в заключительном отрезке подготовки.
Ранее стал известен состав сборной России по биатлону на чемпионат Европы.