Бреза-Буше выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ в Антерсельве, Нигматуллина стала десятой

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Французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше одержала победу в индивидуальной гонке на 10 км, которая проходила на этапе Кубка мира в Антерсельве.
Бреза-Буше выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ в Антерсельве, Нигматуллина стала десятой
  • ©Kevin Voigt/DeFodi Images
  • Gettyimages.ru

Француженка преодолела 15 км дистанции за 42:20.6, допустив лишь один промах на четырёх огневых рубежах. Второй результат показала её соотечественница Жулия Симон. Третьей стала представительница Швеции Мона Брорссон.

Лучший результат среди россиянок показала Ульяна Нигматуллина, которая стала десятой. Валерия Васнецова финишировала 58-й, Ирина Казакевич — 60-й.

Ранее Майгуров заявил, что Латыпов может отправиться в Пекин вместе с остальными биатлонистами.

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