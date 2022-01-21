Майгуров заявил, что Латыпов может отправиться в Пекин вместе с остальными биатлонистами

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил, что переболевший коронавирусом Эдуард Латыпов может вылететь в Пекин для участия в Олимпийских играх вместе со всей сборной.

«Мы рассчитываем, что Латыпов примет участие в одной-двух гонках этапа Кубка мира в Антерсельве. Завтра он должен бежать масс-старт. Что же касается его прибытия в Москву, то мы будем отталкиваться от даты его вылета в Пекин. Находимся по данному поводу в ежедневном контакте с Олимпийским комитетом России. Варианты такие: или Латыпов останется в Европе, чтобы так же, за сутки до отправления в Китай, вылететь в Россию и провести в Москве минимальное количество времени. Или отправится в Китай вместе со всей командой», — цитирует слова Майгурова ТАСС.

Латыпов 5 января сдал положительный тест на коронавирус и был помещён на карантин. Из-за этого россиянин пропустил этапы Кубка мира в немецких Оберхофе и Рупольдинге и рискует отправиться на Олимпиаду в Пекин позднее остальных по требованию местных властей.

Игры в столице Китая пройдут с 4 по 20 февраля. Соревнования биатлонистов стартуют 8 февраля индивидуальной гонкой.

Ранее сообщалось, что Латыпов приступил к тренировкам в Антерсельве.