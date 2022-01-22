Восемь промахов Латыпова и первая победа Долля: как завершился масс-старт на этапе КМ по биатлону в Антерсельве

Бенедикт Долль впервые в карьере победил в масс-старте на этапах Кубка мира по биатлону. Немец на последнем круге убежал от Йоханнеса Бё. Третье место занял норвежец Стурла Легрейд. Лучшим из россиян оказался Антон Бабиков. Он допустил четыре промаха на огневых рубежах и финишировал десятым. Эдуард Латыпов не справился со стрельбой. Биатлонист промазал восемь раз и стал лишь 25-м. Спортсмен принял участие в первой гонке в 2022 году. До этого лидер национальной команды провёл 14 дней на карантине.

Масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону в Антерсельве стал для мужчин последней личной гонкой в преддверии Олимпийских игр и первой в нынешнем году для Эдуарда Латыпова. Россиянин накануне добрался до Италии после 14-дневного карантина в Оберхофе и даже успел провести тренировку. Выступление в субботу должно было дать ответ, насколько сильно пострадала форма спортсмена из-за отсутствия возможности полноценно тренироваться в Германии. Результат, к сожалению, не вселяет большого оптимизма.

Латыпов уверенно начал гонку и держался в начале пелотона. Первую лёжку биатлонисту удалось отработать чисто и уйти со стрельбища девятым. Лидировавший в тот момент норвежец Сиверт Баккен опережал Эдуарда всего на 15,3 секунды. На протяжении второго круга россиянин нисколько не уступал соперникам в скорости и на огневой рубеж пришёл всё с тем же небольшим отставанием. А дальше начались проблемы: из-за порывистого ветра призёр чемпионата мира не смог закрыть четыре мишени и вычеркнул себя из списка претендентов на медали. Вместе с меткостью ушла и скорость на дистанции. Отставание от группы лидеров ходом начало постепенно расти. В сумме с четырьмя промахами на оставшихся двух стойках на финише оно превратилось в четыре минуты и 12,9 секунды.

Также по теме Ставка на снайпера: Нигматуллина заняла десятое место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира по биатлону Российские биатлонистки не лучшим образом проявили себя в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антерсельве. Достойно выступила...

Россиянин продемонстрировал худшую стрельбу среди всех участников масс-старта. По восемь раз также промазали новозеландец Кэмпбелл Райт и норвежец Филип Андерсен. Однако старший тренер мужской сборной Юрий Каминский спокойно отнёсся к такому результату. По словам специалиста, Латыпов с точки зрения хода выполнил задачу нормально.

«Стрельба не получилась. Человек месяц был вне соревновательного режима и, вероятно, болел. Будем работать, чтобы исправить ошибки», — заявил тренер в эфире «Матч ТВ».

Впрочем, сам Латыпов объяснил свою не самую высокую скорость тем, что после большого количества промахов не стал работать на максимуме.

«Я спокойно начал, особо не дёргался, не старался отыгрывать позиции. Шёл своим темпом и следующие круги так же. С каждым кругом, несмотря на то что стрелял много штрафов, внутренних сил становилось больше. Понимал, что я не устаю, но уже в конце не стал себя выворачивать, чтоб не сделать хуже. По такой гонке нельзя сказать, что всё плачевно. Работаем дальше», — отметил биатлонист.

Тем временем после 25-го места Латыпова специалисты вновь подняли вопрос о возможной замене спортсмена на Бабикова в составе олимпийской сборной. Волей судьбы в масс-старте, помимо Эдуарда, принимал участие только Антон. Даниил Серохвостов и Александр Логинов решением тренерского штаба гонку пропускали. Поэтому выступление в субботу можно было рассматривать и как дуэль двух россиян.

Так что Бабиков, наверняка, стремился не только побороться за медали, но и оказаться в итоговом протоколе выше Латыпова. Со второй задачей спортсмен справился, финишировав десятым. Однако стрельба биатлониста, по словам Каминского, тренерский штаб не устроила. Антон промазал четырежды: по разу на лёжке и дважды на последней стойке. Будь россиянин более точен на последнем огневом рубеже, смог бы поучаствовать в распределении мест на подиуме. Но потому и коварны масс-старты: любому биатлонисту психологически тяжело стрелять одновременно с соперниками. Впрочем, сам Бабиков объяснил свои промахи тем, что не справился с ветром.

«На последней стойке попали в сильный порыв, но ошибки были рядом. Это обидно. Сильно отличались условия на пристрелке и в гонке. Я стрелял в левом краю стрельбища, там немного по флажкам непонятно, откуда дует ветер, завихрение небольшое, где-то, может, неправильно оценил, или во время стрельбы уже что-то поменялось. Это небольшие ошибки, которые проанализировал, исправил и забыл», — признался Бабиков.

Не очень мощно смотрелся спортсмен и ходом. Он показал девятый результат на дистанции, всего на 17,1 секунды обогнав «разобранного» Латыпова.

Что же касается борьбы за медали, здесь вновь на первых ролях оказался норвежец Йоханнес Бё. Уже на первом круге он взвинтил такую скорость, что сумел создать просвет в пелотоне. Однако вновь его стремление убежать от всех закончилось промахом на огневом рубеже. За второй отрезок дистанции олимпийский чемпион догнал группу лидеров и после точной стрельбы на лёжке покидал стрельбище в паре с Бенедиктом Доллем.

Немец в этом сезоне лишь раз поднимался на пьедестал почёта, финишировав вторым в спринте в Рупольдинге. Но надо отметить, что в последних гонках он смотрелся неплохо. Вот и в масс-старте биатлонист смог зацепиться за Бё на дистанции. Норвежец тащил Долля на себе весь третий круг, и в итоге к стойке биатлонисты пришли с приличным преимуществом над преследователями. Его хватило, чтобы, даже допустив по промаху, всё равно уйти со стрельбища тем же дуэтом.

На последней стрельбе Йоханнес вновь промахнулся, однако так быстро прошёл штрафные метры, что всего на 7,1 секунды отстал от Долля, который был точен. Казалось, Бё обойдёт немца ещё до первой временной отсечки на трассе. Но, к удивлению болельщиков, отставание норвежца начало расти, а на финише достигло 31,3 секунды. Бенедикт выкатился на стадион в полном одиночестве, и, похоже, сам был этому сильно удивлён. Он оглянулся назад, но не увидел действующего обладателя Кубка мира на горизонте. Долль впервые в карьере победил в личной гонке. Бё в этом сезоне в третий раз поднялся на подиум, однако, кажется, это совсем не тот результат, который может его удовлетворить. Третьим финишировал Стурла Легрейд. Он допустил три промаха, как и соотечественник, однако на дистанции уступил Йоханнесу 57,5 секунды.