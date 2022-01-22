Богалий оценила результаты российских биатлонисток в индивидуальной гонке

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий поделилась мнением по поводу выступления российских биатлонисток в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве.

«Лучшая из наших — десятая. Значит, сейчас мы так готовы. В подготовке к Олимпиаде у каждого своя стратегия: тренеры дали одним девчонкам отдохнуть, другим — посоревноваться. Другое дело, почему у нас есть возможность кого-то попробовать на КМ, но мы не делаем этого? Когда я бегала, то всегда выступала полная квота», — цитирует её «Чемпионат».

По мнению Богалий, проверять готовность спортсменов стоит как раз на Кубке мира, так как это самое большое событие по накалу после Олимпиады. Она также ответила на вопрос, что помешало Ульяне Нигматуллиной, которая стала в Антерсельве десятой, занять более высокое место.

«Ульяне скорость не позволила быть выше. Два промаха — это не хорошо и не плохо. Рабочая ситуация. Хотя последний круг у Нигматуллиной великолепный. Возможно, она всё время шла ниже своих возможностей», — добавила Богалий.

Помимо Нигматуллиной, в гонке участвовали Валерия Васнецова и Инна Казакевич. Васнецова показала 63-й результат, а Казакевич — 65-й.

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