Хованцев надеется, что Резцова подойдёт к Играм-2022 на пике формы
- РИА Новости
«Остаётся одна надежда на Резцову. Думаю, она не растеряет свой ход и сможет бороться», — цитирует Хованцева «Спорт-Экспресс».
Он добавил, что Ульяна Нигматуллина показала неплохой результат в гонке преследования, допустив всего два промаха на четырёх огневых рубежах.
Нигматуллина стала лучшей среди россиянок, заняв десятое место. Валерия Васнецова показала 63-й результат, Инна Казакевич — 65-й.
После консультации с врачами тренерский штаб принял решение не ставить на гонку Кристину Резцову, Светлану Миронову и Анастасию Шевченко.
Ранее сообщалось, что Латыпов приступил к тренировкам в Антерсельве.