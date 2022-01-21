Хованцев надеется, что Резцова подойдёт к Играм-2022 на пике формы

Бывший тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал результаты россиянок в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

«Остаётся одна надежда на Резцову. Думаю, она не растеряет свой ход и сможет бороться», — цитирует Хованцева «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что Ульяна Нигматуллина показала неплохой результат в гонке преследования, допустив всего два промаха на четырёх огневых рубежах.

Нигматуллина стала лучшей среди россиянок, заняв десятое место. Валерия Васнецова показала 63-й результат, Инна Казакевич — 65-й.

После консультации с врачами тренерский штаб принял решение не ставить на гонку Кристину Резцову, Светлану Миронову и Анастасию Шевченко.

Ранее сообщалось, что Латыпов приступил к тренировкам в Антерсельве.