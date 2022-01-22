В СБР сообщили об ответе Китая по поводу въезда Латыпова после коронавируса

Российский биатлонист Эдуард Латыпов вместе с командой отправится на зимние Олимпийские игры в Пекине (Китай).

«Начнём утро с хороших новостей: пришёл ответ из Китая по Эдуарду Латыпову, никаких проблем со въездом нет, полетит вместе с командой», — написал руководитель медиаслужбы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов в своём Telegram-канале.

Напомним, что Латыпов 5 января сдал положительный тест на коронавирус и был помещён на карантин. Из-за этого россиянин пропустил этапы Кубка мира в немецких Оберхофе и Рупольдинге. По этой причине он рисковал отправиться в Китай позднее мужской команды.

Ранее сообщалось, что украинским биатлонистам не запрещали делать фото с россиянами на ОИ-2022.