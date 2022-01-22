Российские биатлонистки завоевали серебро в эстафете на этапе КМ в Антхольце

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Женская сборная России завоевала серебряную медаль в эстафете на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце.
Российские биатлонистки завоевали серебро в эстафете на этапе КМ в Антхольце
  • РИА Новости

Золотые награды завоевала команда Норвегии. Скандинавские биатлонистки показали лучшее время гонки — 1 час 12 минут 54,1 секунды.

Россиянки уступили победительницам эстафеты 24,6 секунды. 

Бронзовая награда досталась сборной Франции (+32,6).

23 января в Антхольце пройдёт женский масс-старт и мужская эстафета.

Ранее сообщалось, что трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказалась о выступлении Антона Бабикова и Эдуарда Латыпова в масс-старте в Антерсельве.

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