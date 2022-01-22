Латыпов высказался о своём 25-м месте в масс-старте в Антерсельве

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал своё неудачное выступление в масс-старте на 15 км на седьмом этапе Кубка мира в Антерсельве.

«Если честно, я ожидал, что будет хуже. Первые круги шёл с запасом, потом добавлял. Держал скорость, но на пятом круге понял, что борьба за призы закончена. Пытался проработаться. Задача стояла сохранить технику, справился со всем, кроме стрельбы», — сказал Латыпов в эфире канала «Матч ТВ».

По его словам, ему сложно понять, почему не удалась стрельба, так как с технической точки зрения он делал всё верно. Физическое же своё состояние спортсмен оценил на шесть баллов.

«Некомфортно было начинать гонку, но потом согрелся, а со стрельбой надо ещё сориентироваться. Эстафета? Разум должен преобладать, с тренерами решим, что делать. Всем спасибо за поддержку, жене и дочери. Всем, кто за меня болеет, меня это подстёгивает, я рад вновь оказаться на трассе, в борьбе», — добавил Латыпов.

Латыпов допустил восемь промахов и занял 25-е место в масс-старте. До этого он пропустил два этапа Кубка мира из-за коронавируса.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказалась о выступлении Антона Бабикова и Эдуарда Латыпова в масс-старте в Антерсельве.