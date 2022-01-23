«Всё решил последний промах»: Резцова стала четвёртой в масс-старте на этапе КМ в Антерсельве

Кристина Резцова заняла четвёртое место в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в Антерсельве. Она допустила два промаха на огневых рубежах и уступила итальянке Доротее Вирер, белоруске Динаре Алимбековой и француженке Анаис Шевалье. Тем не менее, россиянка поднялась на 13-ю позицию в общем зачёте КМ и на вторую в данном виде программы, увеличив свои шансы на завоевание «Малого хрустального глобуса».

Масс-старт на этапе Кубка мира в Антерсельве стал для биатлонисток последней возможностью проверить свои силы перед Олимпиадой в Пекине. Аналогичную мужскую гонку накануне планово пропускали Даниил Серохвостов и Александр Логинов. Старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов решил поступить иначе и заявил четырёх спортсменок из основной команды. Лишь Светлана Миронова из-за недомогания не приняла участия в забеге.

Внимание российских болельщиков в первую очередь было приковано к Кристине Резцовой. Единственную в карьере личную медаль на КМ она сумела завоевать именно в масс-старте — это произошло месяц назад во французском Анси. Тогда, допустив два промаха на огневых рубежах, она показала хороший финиш: обошла на последнем круге нескольких соперниц, в том числе итальянку Доротею Вирер, и стала третьей.

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В воскресной гонке принимали участие далеко не все сильнейшие биатлонистки. Масс-старт пропускали представительницы шведской сборной Ханна и Эльвира Эберг, а также Мона Брорссон. Не стала заявляться и лидер общего зачёта Кубка мира Марте Рёйселанд. Однако и в их отсутствие опасных соперниц было достаточно.

Резцова уверенно прошла первый круг, расположившись в лидирующей группе. На лёжке у спортсменки проблем не возникло. Чисто отработали и её соотечественницы Валерия Васнецова и Ульяна Нигматуллина. Впрочем, идеальную стрельбу продемонстрировали многие биатлонистки — 13 девушек закрыли все мишени.

Впечатление от хорошего старта россиянок смазала вторая стрельба. Кристина и Валерия по разу промахнулись и из первой десятки переместились во вторую. Лидерство захватила француженка Жулия Симон, совсем рядом располагались белоруска Динара Алимбекова, а также норвежки Тириль Экхофф и Ингрид Тандреволд.

Резцова выдерживала скорость соперниц и к третьему огневому рубежу подходила с тем же отставанием от лидеров. При этом она отыграла пару позиций, переместившись с 12-й на девятую строчку, а после чистой стрельбы поднялась на шестое место.

Первой же со стрельбища на 20 секунд раньше россиянки ушла Анаис Шевалье. Но на дистанции француженку достаточно быстро обошла Экхофф. Действующая обладательница «Большого хрустального глобуса» долгое время не могла набрать форму в этом сезоне, из-за болезни пропускала один из этапов Кубка мира. Однако нельзя сказать, что норвежка полностью восстановилась. Её лидерство продлилось до четвёртого огневого рубежа, на котором она допустила два промаха и вычеркнула себя из числа претендентов на медали.

Зато Шевалье вновь закрыла все мишени и в очередной раз возглавила гонку. Могла вмешаться в борьбу за награды при чистой стрельбе на стойке и Резцова. Она выкатывалась на стадион пятой в компании Вирер и Алимбековой. Но чуда не произошло. Кристина не закрыла одну мишень, в то время как француженка и итальянка были точны и бросились в погоню за Шевалье. Резцова ушла со стрельбища четвёртой с отставанием в 35,5 секунды.

Несмотря на то, что Анаис ходом на дистанции выглядела не так сильно, как соперницы, отыграть полминуты россиянка не смогла. Победу в гонке в итоге одержала Вирер. Это её первое золото в текущем сезоне. Второй финишировала Алимбекова, тройку лучших замкнула Шевалье.

Резцова заняла четвёртое место и поднялась на 13-ю позицию в общем зачёте Кубка мира, обеспечив себе участие в масс-старте на Олимпийских играх. Кроме того, она идёт второй в данном виде программы и имеет неплохие шансы на завоевание «Малого хрустального глобуса».

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После гонки на лишний промах дочери сетовала Анфиса Резцова. По мнению трёхкратной олимпийской чемпионки, именно он лишил Кристину медали.

«Не промахнись дочка, боролась бы с Доротеей Вирер за золото — у Кристины для этого всё есть. Мне безумно обидно за Кристину. Я ей сказала сегодня: «Ты будешь третья», но не получилось, к сожалению. Всё решил последний промах. Теперь главная цель — это Олимпиада. Будем готовиться, смотреть и болеть. Не самый плохой последний старт перед играми. Надеюсь, у дочки всё будет хорошо», — цитирует Резцову-старшую «Чемпионат».

Что касается других россиянок, Нигматуллина в итоге стала восьмой. Ульяна допустила всего один промах, но не выдержала скорости соперниц. На первом круге она проиграла лучшему времени 11,6 секунды, а затем эта цифра существенно увеличилась.

Васнецова промахнулась четыре раза, а на дистанции ей хватило сил только на половину гонки. Четвёртый круг Валерия прошла на минуту медленнее Алимбековой и финишировала 15-й.

Казакевич вновь испытала проблемы со стрельбой, также допустив четыре ошибки. Однако на этот раз она ещё и не смогла продемонстрировать свою скорость, замкнув двадцатку сильнейших.