Шашилов: Миронова пропустит масс-старт этапа КМ в Антхольце из-за недомогания
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«Миронова не побежит в масс-старте, она сегодня не поехала на тренировку. У неё упадок сил, было недомогание», — цитирует Шашилова РИА Новости.
Напомним, что 22 января женская сборная России, в составе которой выступили Ирина Казакевич, Валерия Васнецова, Кристина Резцова и Ульяна Нигматуллина, завоевала серебряные медали в эстафете в Антхольце.
Масс-старт пройдёт 23 января. Начало гонки в 17:15 мск.
Ранее двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий прокомментировала серебро российских биатлонисток в эстафете.