Шашилов: Миронова пропустит масс-старт этапа КМ в Антхольце из-за недомогания 

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Старший тренер сборной России Михаил Шашилов сообщил, что Светлана Миронова не примет участия в масс-старте на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце по состоянию здоровья.
Шашилов: Миронова пропустит масс-старт этапа КМ в Антхольце из-за недомогания 
  • AP

«Миронова не побежит в масс-старте, она сегодня не поехала на тренировку. У неё упадок сил, было недомогание», — цитирует Шашилова РИА Новости.

Напомним, что 22 января женская сборная России, в составе которой выступили Ирина Казакевич, Валерия Васнецова, Кристина Резцова и Ульяна Нигматуллина, завоевала серебряные медали в эстафете в Антхольце.

Масс-старт пройдёт 23 января. Начало гонки в 17:15 мск. 

Ранее двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий прокомментировала серебро российских биатлонисток в эстафете.
 

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