Богалий назвала Резцову и Нигматуллину главными бойцами сборной России по биатлону

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий прокомментировала серебряные медали российских биатлонисток в эстафете на седьмом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

«У нас есть бойцы, которые могут вытянуть команду, как это сделали Нигматуллина и Резцова. При этом печально, что Казакевич не справилась со стрельбой стоя», — цитирует Богалий «Чемпионат».

По мнению Богалий, у Казакевич «проблемы в голове». Олимпийская чемпионка уверена, что квалифицированный психолог сможет помочь 24-летней спортсменке справиться с её проблемами.

Ирине Казакевич пришлось пробежать три штрафных круга.

Золотые медали эстафеты завоевала сборная Норвегии. Российская команда, в составе которой выступили Казакевич, Валерия Васнецова, Кристина Резцова и Ульяна Нигматуллина, проиграла победительницам 24,6 секунды.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала серебряную медаль женской сборной России в эстафете в Антхольце.