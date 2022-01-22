Богалий назвала Резцову и Нигматуллину главными бойцами сборной России по биатлону

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Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий прокомментировала серебряные медали российских биатлонисток в эстафете на седьмом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.
Богалий назвала Резцову и Нигматуллину главными бойцами сборной России по биатлону
  • РИА Новости

«У нас есть бойцы, которые могут вытянуть команду, как это сделали Нигматуллина и Резцова. При этом печально, что Казакевич не справилась со стрельбой стоя», — цитирует Богалий «Чемпионат».

По мнению Богалий, у Казакевич «проблемы в голове». Олимпийская чемпионка уверена, что квалифицированный психолог сможет помочь 24-летней спортсменке справиться с её проблемами.

Ирине Казакевич пришлось пробежать три штрафных круга.

Золотые медали эстафеты завоевала сборная Норвегии. Российская команда, в составе которой выступили Казакевич, Валерия Васнецова, Кристина Резцова и Ульяна Нигматуллина, проиграла победительницам 24,6 секунды.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала серебряную медаль женской сборной России в эстафете в Антхольце.

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