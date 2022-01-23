Российские биатлонисты проведут первую тренировку на олимпийской трассе 27 января

Старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский сообщил, что российские биатлонисты выйдут на первую тренировку на олимпийской трассе в день прибытия в Пекин.

«Первая тренировка сборной по прилёте в Пекин запланирована на 27 января», — цитирует Каминского ТАСС.

Сборная России вылетит из Москвы в Пекин 26 января.

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля. Первая биатлонная гонка состоится 5 февраля (смешанная эстафета). В рамках Олимпиады стреляющие лыжники разыграют 11 комплектов наград: по пять среди мужчин и женщин и один в смешанном виде.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался о серебряной медали женской сборной России по биатлону в эстафетной гонке на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).