Российские биатлонисты проведут первую тренировку на олимпийской трассе 27 января
- © РИА Новости / Наталья Горшкова
«Первая тренировка сборной по прилёте в Пекин запланирована на 27 января», — цитирует Каминского ТАСС.
Сборная России вылетит из Москвы в Пекин 26 января.
Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля. Первая биатлонная гонка состоится 5 февраля (смешанная эстафета). В рамках Олимпиады стреляющие лыжники разыграют 11 комплектов наград: по пять среди мужчин и женщин и один в смешанном виде.
Ранее двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался о серебряной медали женской сборной России по биатлону в эстафетной гонке на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).