Медаль вопреки: Россия со штрафным кругом завоевала серебро в эстафете на этапе КМ в Антерсельве

Мужская сборная России заняла второе место в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Антерсельве. Добиться успеха ей не помешали 12 промахов на огневых рубежах и заход на штрафной круг. После первой половины гонки команда располагалась на третьей строчке с минимальным отставанием от сборных Норвегии и Франции. Александр Логинов свой этап провёл не слишком удачно и опустился на четвёртую позицию, однако Эдуард Латыпов, несмотря на провал на лёжке, сумел опередить Лукаса Фрачера и Эрика Перро.

В воскресенье, 23 января, мужскую эстафетную четвёрку из России ждала своеобразная защита локального титула. На предыдущем этапе Кубка мира в Рупольдинге отечественные биатлонисты неожиданно одержали победу и хотели закрепить свой успех в Антерсельве — в последней гонке перед Олимпийскими играми.

Болельщики с огромным интересом ждали объявления состава, ведь Даниил Серохвостов и Максим Цветков в Италии не стартовали, а Александр Логинов принял участие только в индивидуальной гонке.

Также по теме Серебро с тремя штрафными кругами: сборная России выиграла медаль в последней женской эстафете перед ОИ Женская сборная России по биатлону завоевала серебро в эстафете на этапе Кубка мира в Антерсельве. Стараниями Валерии Васнецовой и...

В результате состав оказался наполовину обновлённым. Цветкова и Карима Халили решили поберечь, а компанию Логинову и Серховостову составили Антон Бабиков и Эдуард Латыпов. Для первого это была отличная возможность доказать свою необходимость команде в эстафете на ОИ в случае проблем со здоровьем у партнёров. Что касается второго, тренерскому штабу предстояло понять, готов ли он помочь коллективу в этом виде программы. К сожалению, масс-старт он провалил, допустив восемь промахов и заняв 25-е место.

В роли забойщика у россиян выступил Бабиков. От него требовалось в первую очередь продемонстрировать фирменную аккуратную стрельбу и сохранить сборную в борьбе. Антон ожидаемо не стремился вырываться вперёд и шёл в группе лидеров, не сильно отставая от конкурентов.

Зато на лёжке равных россиянину не оказалось. Он отработал быстро и чисто, первым уйдя с рубежа. Вслед за ним в нескольких секундах расположились представители Норвегии, Франции, Германии, Швейцарии, Румынии, Польши, Эстонии и Швеции. Впрочем, чемпиона мира 2017 года в этом виде программы вскоре обошли и Стурла Холм Легрейд, и Фабьен Клод, и даже Роман Рес.

Кроме того, на одном из подъёмов уфимец сломал палку и из-за этого потерял несколько секунд. Таким образом, второй круг он прошёл не лучшим образом и на стойку пришёл только пятым. К сожалению, на этот раз без осечек не обошлось. Причём Бабиков, взбудораженный неприятным инцидентом, не закрыл две мишени.

На последнем круге Антона ждала ещё одна неприятность. Чтобы не наступить на палку белорусу Никите Лобастову, он попытался быстро переставить лыжи, но попал на обледеневший участок трассы и потерял равновесие. В итоге россиянин передал эстафету Серохвостову шестым с почти полуминутным отставанием. На промежуточном первом месте расположились французы, а на втором — норвежцы.

Даниил свой этап начал очень мощно и на первой контрольной отсечке уступал лидеру уже 22 секунды. Вскоре он догнал биатлонистов из Германии, Белоруссии и Швейцарии, и на стрельбище они пришли в одной группе. Великолепно себя проявил россиянин и там: пока конкуренты один за другим совершали помарки, он идеально выполнил свою работу и переместился на четвёртую позицию. Вместе с Антоненом Гигонна и Филлипом Хорном он уступал Тарьею Бё около десяти секунд.

Серохвостов чувствовал себя настолько уверенно, что быстро обошёл француза и немца. Впрочем, норвежец казался абсолютно недосягаемым. На отметке 12,2 км он выигрывал у преследователей более 15 секунд. Вдобавок он идеально отработал на стойке. Точно отстреляли также Гигонна, Хорн и Дмитрий Пидручный. Россиянин не закрыл одну мишень и ушёл с рубежа четвёртым с отставанием 19 секунд от лидера.

На последнем круге Даниил сделал всё от него зависящее и сумел догнать немца и француза. На своём этапе он показал лучший ход, опередив даже Бё-старшего. Норвежец же подпустил к себе преследователей. При передаче эстафеты Франция уступала 7,3 секунды, Россия — 13,5, а Германия — 14,9.

В свою очередь, Логинов спокойно достал Симона Детьё. Правда, соперничать на равных с Йоханнесом Бё им не удалось. Тот спокойно нарастил отрыв от преследователей и в полном одиночестве пришёл на лёжку, где быстро закрыл все мишени. А вот россиянин, к сожалению, столкнулся с серьёзными проблемами. Он допустил три осечки и был на грани ухода на штрафной круг, но всё же справился с нервами. Вот только отставание от лидера составляло уже 50 секунд, а от второй-третьей строчек — порядка 20.

Также по теме Восемь промахов Латыпова и первая победа Долля: как завершился масс-старт на этапе КМ по биатлону в Антерсельве Бенедикт Долль впервые в карьере победил в масс-старте на этапах Кубка мира по биатлону. Немец на последнем круге убежал от Йоханнеса...

На втором круге Александр сделал всё, чтобы сократить отрыв от конкурентов, но значительно приблизиться не вышло. С Бё-младшим его разделяла уже минута. Вдобавок действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» вновь оказался идеален на рубеже, а вот россиянина гонка захлестнула — в итоге ещё два промаха. С рубежа чемпион мира 2020 года ушёл пятым, в полуминуте позади Детьё и в 20 секундах позади Давида Цобеля.

В такой ситуации российским болельщикам оставалось ждать чуда от Латыпова, который только вернулся в строй после перенесённой коронавирусной инфекции. Тем не менее борьба за медали продолжалась. Эдуард ушёл на этап четвёртым, практически за спиной у немца. Да и соперники были ему вполне по зубам — Лукас Фрачер и Эрик Перро. Норвежцев же, за которых бежал Ветле Шоста Кристиансен, заранее можно было поздравлять с победой.

Россиянин быстро достал представителя Германии, а затем обошёл его. Приблизиться удалось и к Перро. Это настраивало на оптимистичный лад, но спортсмену важно было справиться со стрельбой. Увы, на лёжке его, как и в масс-старте, поджидала неудача. Латыпов допустил три промаха, а одну мишень так не сумел закрыть доппатронами и ушёл на штрафной круг, существенно усложнив себе задачу по попаданию в тройку. Отставание от Норвегии составляло более двух минут, а от Фрачера возросло до 28 секунд.

Стойка дала повод для сдержанного оптимизма. Латыпов отработал практически идеально, совершив лишь один промах. Одну осечку допустил и Фрачер. На выходе с рубежа их разделяли 13 секунд.

Внезапно на последнем круге закончились силы у молодого Перро. 20-летний биатлонист практически встал и позволил немцу обойти себя. К ним быстро приближался Латыпов, который на последнем подъёме обогнал француза, а затем играючи расправился с представителем Германии и принёс сборной России серебро.

Отечественная команда провела неоднозначную гонку в преддверии Олимпиады. С одной стороны, было допущено суммарно 12 промахов, пройден штрафной круг, а отставание от Норвегии составило почти две минуты. С другой, россияне обеспечили себе место на подиуме без Цветкова и Халили. Порадовала и скорость спортсменов. Бабиков, даже несмотря на падение и сломанную палку, показал шестой ход на своём этапе, Серохвостов — первый, а Логинов и Латыпов — второй.