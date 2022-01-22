Бабиков рассказал об отсутствии дружеского общения в сборной России по биатлону

Российский биатлонист Антон Бабиков рассказал об атмосфере внутри сборной России.

«У нас в команде нет никаких конфликтных отношений. Когда я говорю, что мы не говорили с тренерами, это не значит, что мы относимся друг к другу недостаточно уважительно. У нас нет в коллективе дружеского общения, чтобы мы могли дружно сесть за стол, выпить чаю, обсудить ситуацию, чтобы все чувствовали, что мы команда — не только когда выходим на эстафету, а каждый день», — сказал Бабиков в эфире «Матч ТВ».

При этом он не считает, что на это повлияла пандемия. По его словам, спортсмены всё равно питаются, живут и ездят на соревнования вместе, но всегда кому-то надо взять ответственность на себя, чтобы предложить поесть за одним столом.

«Я бы отметил норвежскую команду, у них это видно. Они, несмотря на пандемию, собирают вместе пазлы, играют во всякие игры. Нам этого не хватает. Но как это сделать? Кто-то из тренеров должен взять на себя эту ответственность и сказать: «Сегодня мы всё меняем. Сегодня мы все вместе сидим за ужином, обсуждаем потрясающие фильмы», — добавил Бабиков.

В масс-старте в Антерсельве Бабиков занял десятое место, став лучшим из россиян. Победу одержал немец Бенедикт Долль.

Ранее Бабиков выразил удовлетворение от конкуренции внутри сборной России в этом сезоне.