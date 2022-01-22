Бабиков рассказал об отсутствии дружеского общения в сборной России по биатлону

Короткая ссылка
Российский биатлонист Антон Бабиков рассказал об атмосфере внутри сборной России.
Бабиков рассказал об отсутствии дружеского общения в сборной России по биатлону
  • РИА Новости

«У нас в команде нет никаких конфликтных отношений. Когда я говорю, что мы не говорили с тренерами, это не значит, что мы относимся друг к другу недостаточно уважительно. У нас нет в коллективе дружеского общения, чтобы мы могли дружно сесть за стол, выпить чаю, обсудить ситуацию, чтобы все чувствовали, что мы команда — не только когда выходим на эстафету, а каждый день», — сказал Бабиков в эфире «Матч ТВ».

При этом он не считает, что на это повлияла пандемия. По его словам, спортсмены всё равно питаются, живут и ездят на соревнования вместе, но всегда кому-то надо взять ответственность на себя, чтобы предложить поесть за одним столом. 

«Я бы отметил норвежскую команду, у них это видно. Они, несмотря на пандемию, собирают вместе пазлы, играют во всякие игры. Нам этого не хватает. Но как это сделать? Кто-то из тренеров должен взять на себя эту ответственность и сказать: «Сегодня мы всё меняем. Сегодня мы все вместе сидим за ужином, обсуждаем потрясающие фильмы», — добавил Бабиков.

В масс-старте в Антерсельве Бабиков занял десятое место, став лучшим из россиян. Победу одержал немец Бенедикт Долль.

Ранее Бабиков выразил удовлетворение от конкуренции внутри сборной России в этом сезоне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить