Бабиков: прекрасно, что в этом сезоне мы сталкиваемся с борьбой внутри сборной России

Российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал своё выступление в масс-старте на этапе Кубка мира в Антерсельве и высказался о конкуренции в национальной команде.

«Наверное, не утратил дополнительный раздражитель после индивидуальной гонки. Найду сегодня что-нибудь. Что именно? Некорректно будет озвучивать это. Спасибо всем, кто поддерживает меня и нашу команду. В этом году мы сталкиваемся с внутрикомандной борьбой, но прекрасно, что есть такая возможность, потому что ещё недавно кто-то считал антирекорды», — сказал Бабиков в эфире канала «Матч ТВ».

Он также отметил, что ему нравятся масс-старты, и подчеркнул, что никогда не суетится на первом круге, так как не видит в этом смысла.

В масс-старте в Антерсельве Бабиков занял десятое место, став лучшим из россиян. Победу одержал немец Бенедикт Долль.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев призвал не паниковать из-за восьми промахов биатлониста Эдуарда Латыпова в масс-старте в Антерсельве.