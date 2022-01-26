Васильев объяснил, почему Бабиков не выиграл золото ЧЕ в индивидуальной гонке на 20 км

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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался о выступлении Антона Бабикова в индивидуальной гонке на 20 км на чемпионате Европы в Арбере.
Васильев объяснил, почему Бабиков не выиграл золото ЧЕ в индивидуальной гонке на 20 км
  • AP

Российский биатлонист завоевал серебряную медаль, не допустив ни единого промаха на огневом рубеже. Бабиков проиграл победителю гонки, норвежцу Сверре Далену Аспенесу, 11,6 с. 

«Конечно, обидно. На последнем рубеже Бабиков реально боролся за ноль — находился на нём 41 секунду. Потому и уступил норвежцу, но всё равно молодец. Антон стойко боролся за этот ноль. Другое дело — остальные ребята выступили не очень. Пащенко меня удивил: три ноля, но на последнем четыре штрафа. Поразительно. А так, серебряная медаль — это хорошее начало», — цитирует Васильева «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Бабиков стал серебряным призёром ЧЕ в индивидуальной гонке на 20 км.

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