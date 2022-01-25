Вирер: Кристина Резцова очень сильная, это видно невооружённым глазом

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер высказалась о россиянке Кристине Резцовой.

«Она очень сильная, это видно невооружённым глазом. У неё спортивная хватка, она очень энергична и из гонки в гонку демонстрирует очень хороший лыжный ход», — цитирует Вирер «Матч ТВ».

Напомним, что 23 января россиянка заняла четвёртое место в масс-старте на седьмом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Она уступила победительнице соревнований — Доротее Вирер из Италии — 22,8 секунды.

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