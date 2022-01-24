Драчёв назвал рекомендации украинцам на ОИ историей с политическим уклоном

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Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал рекомендации министра молодёжи и спорта Украины Вадима Гутцайта избегать нахождения рядом с россиянами на Олимпиаде в Пекине.
Драчёв назвал рекомендации украинцам на ОИ историей с политическим уклоном
  • РИА Новости

«Понятно, что история с политическим уклоном, и ясно, для чего это сделано. Украине нужно собрать как можно больше денег от Америки и Евросоюза на противостояние с Россией, которое они сами и придумали. Хитрый ход. Теперь фотографироваться нельзя. Посмотрим, что дальше будет запрещено: кушать вместе, в автобусе одном ездить, на одно стрельбище выходить биатлонистам», — сказал Драчёв RT.

Также бывший глава СБР выразил мнение, что указание Гутцайта не повлияет на отношения между российскими и украинскими спортсменами.

«Повлияет ли это на отношения между российскими и украинскими спортсменами? Зачастую жили в одном отеле, пристреливались рядом. И что теперь? Не пристреливаться, что ли, рядом? Естественно, всегда будем пересекаться так или иначе. Футбольные клубы и сборные уже давно разводят при жеребьёвке. Это всё временное неудобство. Биатлонисты же Украины и России всегда хорошо друг к другу относились. Спортивная семья же остаётся, никто никого не обижает и не пытается дискредитировать. Что поделать, если нашим товарищам дали такие указания… Пусть потихонечку их выполняют, мы не будем настаивать на обратном, чтобы не подвести наших коллег», — добавил Драчёв.

24 января Гутцайт заявил, что представляющим Украину спортсменам на Олимпийских играх в Пекине рекомендовано не стоять рядом с российскими олимпийцами. Ведомство также запретило делать совместные фото с россиянами.

Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. 

Ранее Резцова предположила, что российские и украинские спортсмены всё равно будут контактировать на ОИ.

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