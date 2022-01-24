Резцова: полагаю, российские и украинские спортсмены всё равно будут контактировать на ОИ

Трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова прокомментировала рекомендации министра молодёжи и спорта Украины Вадима Гутцайта избегать нахождения рядом с россиянами на Олимпиаде в Пекине.

«Мы не разочаруемся, если украинцы не будут стоять рядом с нами на Олимпиаде. В любом случае мы их сильнее. При этом российские и украинские спортсмены всегда общались между собой. Наши атлеты точно ни при чём в данной ситуации, но уверена, что украинцы тоже не в восторге от высказывания Гутцайта. Не знаю, как быть спортсменам, но полагаю, что они всё равно будут контактировать. Неважно, что сказали сверху. Это просто политические игры. Конечно, страдают только спортсмены. Непонятно, зачем принимают такие решения», — сказала Резцова RT.

24 января Гутцайт заявил, что представляющим Украину спортсменам на Олимпийских играх в Пекине рекомендовано не стоять рядом с российскими олимпийцами. Ведомство также запретило делать совместные фото с россиянами.

Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее Великая высказалась о рекомендациях украинцам на ОИ.